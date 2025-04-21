川普關稅引發擔憂 金價創新高美元貶值
2025/4/21 13:08
（中央社香港21日綜合外電報導）金價今天再創新高，同時美元進一步貶值，股市漲跌互見，市場擔憂美國總統川普的關稅攻勢及他與聯邦準備理事會（Fed）日益加劇的爭執。
法新社報導，由於復活節假期仍有數個市場休市，交易活動清淡。本週將陸續公布關鍵數據，有望提供有關貿易戰影響的深入洞察。
由於市場擔憂全球經濟前景，帶動避險資產上漲，金價創新高，突破3384美元。
金價也受到美元走弱的支撐，美元則同樣受到對川普與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對立的擔憂影響。
美元兌主要貨幣貶值，日圓和歐元表現則最為突出。
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法國財政部長隆巴爾（Eric Lombard）表示：「川普對關稅採取強硬措施，已長期損害美元的可信度。」
隆巴爾向「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）表示，如果鮑爾遭撤職，「將進一步損害（美元的）可信度」，並波及債市。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140421
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