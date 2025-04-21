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川普再抨擊聯準會主席 呼籲立即降息

2025/4/21 23:15
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天再度抨擊聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）， 並且呼籲他立即降息。

川普在自家「真實社群」（Truth Social）發文聲稱，許多人都在呼籲進行「先發制人式的降息」，隨著能源成本及糧食等東西價格大幅下降，就如他所預測，幾乎不會有通膨。

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此外，川普還在文中稱鮑爾為「太遲先生」及「大失敗者」，並稱除非鮑爾現在就降息，否則經濟可能會放緩。

川普近來推出關稅計畫，並多次稱希望立即降息以刺激經濟成長，並揚言若鮑爾不照做將被拔官。分析人士警告，川普此舉讓聯準會和白宮陷入衝突，恐破壞美國金融市場穩定。（譯者：陳正健）1140421

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