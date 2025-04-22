聯準會地位與關稅議題影響 美股匯債齊跌金價再創高

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（中央社記者廖漢原紐約21日專電）美國總統川普有意更換聯準會主席鮑爾與高關稅效應浮現雙重衝擊下，美國股匯債市今天再度同步走低，科技類股大幅下跌，美元與美債遭放空，黃金價格每盎司突破3400美元，再創歷史新高。市場瀰漫拋售美國資產的低迷氛圍。

川普（Donald Trump）升高對聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的降息威嚇，投資人普遍對美國經濟前景與美元資產信心低迷，美股再度全線下滑，美債殖利率反轉升高，美元持續走低，金價再創歷史新高。

道瓊工業指數在川普推文稱鮑爾「太慢、魯蛇」後，盤中一度下跌超過1000點，終場重挫971.82點，跌幅2.48%，以38170.41點作收。

標準普爾500指數下跌124.5點，跌幅2.36%，以5158.2點作收。

那斯達克指數下跌415.55點，跌幅2.55%，以15870.9點作收。

川普有意撤換遲不升息的鮑爾引發市場緊張，美股在科技股帶頭下走低，特斯拉（Tesla）跌5.96%、輝達（NVIDIA）跌4.51%、蘋果（Apple）跌1.94%，台積電（TSMC）ADR跌2.56%。

美元兌換一籃子全球主要貨幣的美元指數（ICE US Dollar Index）21日下滑超過1%，最低跌至97.92，創下近3年新低。

債市標的美國10年期國債與20年、30前期長債上週遭遇拋售震撼後，美債殖利率21日再度反轉揚升，10年期國債殖利率最高達到4.42%。

美元計價相關股匯債今天再度被拋售，黃金價格走高，每盎司在21日突破3400美元，再度寫下歷史新高，市場瀰漫避險氣氛。

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白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）18日釋出白宮有意更換聯準會主席鮑爾的訊息，川普21日加碼抨擊要求降息，聯準會做為經濟事務獨立機構是否仍具獨立性，引發市場質疑。

此外，川普對各國開徵10%關稅與對中國課徵超高關稅效應浮現，國際快遞業者停止遞送高價商品，中國高調退回美國製品，美國零售業出現民生用品漲價風，企業界已傾向接受金融市場的不確定性將轉為長期不利因素，影響未來營收。（編輯：洪啓原）1140422