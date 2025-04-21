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政院核定880億方案 融資利息減碼估2.4萬家企業受惠

2025/4/21 18:38（4/21 18:49 更新）
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圖為基隆港西岸貨櫃碼頭運作情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北21日電）因應美國對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰今天核定新台幣880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，調整貿易融資利息減碼，預估可讓2.4萬家企業受惠；對於外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款加碼等申請資格也放寬。

行政院秘書長龔明鑫今天透過新聞稿表示，為最大化總經費880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」實施成效，總統賴清德及行政院長卓榮泰展開產業傾聽之旅，掌握產業實際需求與損失情形，並責成主責部會滾動式調整協助內容，使政策更貼近產業脈動。

龔明鑫說，這次調整特別提供雨天擴大撐傘，使企業因應衝擊的調度資金更充裕，並放寬部分措施的申請資格認定，讓更多受美關稅政策影響的企業可以適用。相關部會也會公布支持方案的申請程序、條件及相關細節，以協助產業因應美方關稅政策影響。

支持方案調整的重點方面，龔明鑫表示，在金融支持面向，包含調整貿易融資利息減碼的措施內容，預估可讓獲得支援的企業增加到2.4萬家。

龔明鑫說，對於受美國對等關稅影響的事業，針對既有案件的貸款提供期限展延，同時對新貸案件簡化申請流程，雙管齊下提供協助；至於農業金融提供的貸款支持方案，預估受益戶數可達1.56萬戶。

龔明鑫也強調，為讓受影響勞工衝擊減少，對於符合公告適用行業的事業若申請減班休息，可申請提供對勞工薪資差額的補貼。對於外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼的申請資格也放寬，只要今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均或今年1至2月衰退達10%，都可申請。

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龔明鑫說，對於研發轉型補助的申請，也增加受美關稅影響的積極資格認定，讓更多遭關稅政策波及的業者可以適用，獲得及時支持。

龔明鑫說，有關9大面向與20項措施的相關細節，卓榮泰已要求各相關部會對外持續說明，除已於4月8日成立190線的服務諮詢專線，也將持續協助產業界及民眾迅速掌握支持方案。（編輯：黃瑞弘）1140421

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