美國對等關稅衝擊 經部備妥410億4大因應措施

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（中央社記者曾智怡台北21日電）因應美國關稅衝擊，經濟部在「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」等3大面向提供4項支持措施，包含外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業多元發展貸款加碼、研發轉型補助、爭取海外訂單，投入經費達新台幣410億元。

行政院長卓榮泰今天核定新台幣880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，經濟部以從寬、從簡、從速原則推動。

經濟部產發署透過新聞稿說明，在金融支持面向，放寬外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼的申請資格，只要今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均、或今年1至2月平均衰退達10%，皆可申請。

外銷貸款優惠保證則是加碼60億元，針對受美國關稅影響的出進口廠商提供協助，中小微企業保證額度每家6000萬元、保證成數9.5成，並加碼減免保證手續費最長2年；非中小微企業保證額度每家1億元、保證成數8到9成，以金融支持產業外銷。

另外，中小微企業多元發展貸款加碼50億元，提供直接或間接受美國關稅影響的中小微企業，利率最高2.22%、額度最高3500萬元貸款，貸款250萬元內提供每家業者1.5%利率減碼，為期6個月，且提供最低9成信用保證，貸款100萬元內保證成數一律10成。

在提升產業競爭力面向，加碼200億元，針對受美國關稅影響的製造業提供研發轉型補助，如遭客戶取消或展延訂單、要求吸收關稅費用或貨品遭客戶退運的製造業者皆可提出申請，以開發具雙軸轉型、技術加值、行銷布局及跨域整合等高值化、差異化新產品，切入重要供應鏈或利基市場，布局多元市場。

同時，透過法人能量協助業者技術升級，以維繫產業競爭力；個案補助（僅限中小企業可申請）每家最高補助500萬元，產業聯盟最高4000萬元。

在開拓多元市場面向，加碼100億元，提供受美國關稅政策影響的出進口廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，聯合申請補助最高2000萬元，補助標的包含新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，協助企業布局全球。

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為加速協助受影響產業因應，經濟部提供免付費諮詢專線0800-056-476，政府並設立網頁專區（https://assist.nat.gov.tw/）供業者查詢運用。

經濟部也將陸續召開各措施說明會，讓業界瞭解措施內容，以利政府政策得以有效協助受美國關稅影響業者度過難關，並提升產業競爭力與韌性。（編輯：林興盟）1140421