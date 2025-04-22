3月失業率3.35%連2月走揚 下半年留意對等關稅衝擊

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）主計總處今天公布3月失業率為3.35%，由於年後轉職潮持續，失業率連2月走升，但仍是25年來同月最低水準。主計總處官員指出，美國總統川普宣布對等關稅，帶來極大不確定性，目前影響還未顯現，下半年得密切留意對等關稅對勞動市場衝擊。

主計總處統計，3月失業率為3.35%，經季節調整後失業率為3.36%，均較2月上升0.01個百分點。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，3月失業率走揚，應是轉職潮持續所致，因為觀察失業原因，對原有工作不滿意而失業者增加3000人，屬於主動辭職。

而川普4月2日宣布對等關稅，雖有90天緩衝期，但外界普遍預期，將顯著衝擊今年經濟表現。媒體詢問，如何看待對等關稅對台灣勞動市場的影響。

譚文玲說明，3月數據顯示勞動市場維持穩定，對等關稅方面，因有90天緩衝期，若有衝擊，應該6月過後、下半年慢慢顯現。

譚文玲進一步指出，對等關稅宣布後又暫緩，不確定性非常高，未來發展愈來愈難預測，單從勞動指標來看，若對勞動市場產生衝擊，應是正常工時及加班工時率先反映，因為需求下降，業者以降低工時因應，接下來是失業率，以及廣義失業率LU2（工時不足就業者）。

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另外，主計總處調查失業率時，會同步調查失業原因，其中因「工作場所業務緊縮或歇業」而失業者的數字變化，也是觀察重點。

譚文玲並表示，正常狀況下，4月因轉職者陸續找到工作，失業率會下降，但「對等關稅是大變數」，後續勞動指標如何變化，仍待密切關注。（編輯：楊蘭軒）1140422