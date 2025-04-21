因應美對等關稅 勞動部提6大項目協助勞工

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（中央社記者張雄風台北21日電）因應美國對等關稅衝擊，行政院今天核定新台幣880億元的支持方案。就勞動部部分，提出6大工作項目，協助青年、中高齡失業勞工、減班休息的勞工及業者等，經費將先由就安基金支應。

因應美國對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰今天核定新台幣880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，調整貿易融資利息減碼，預估可讓2.4萬家企業受惠；對於外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款加碼等申請資格也放寬。

勞動部今天晚間發布新聞稿表示，為避免企業用人大幅波動、勞工失業風險上升及青年初次就業困難等問題，已擬訂「因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點」，規劃支持受影響企業辦訓、減班休息勞工再充電、維持僱用安定、整合型就業服務、鼓勵青年參加政策性產業訓練課程、初次尋職青年就業促進等6大工作項目。

勞動部表示，首先，支持受影響企業辦理職能訓練，協助受衝擊企業提升員工職能，提供內部或聯合辦訓最高補助200萬元，並延長114年度受理申請至9月30日，鼓勵企業積極投入職能升級。

第二，在職勞工與事業單位協議實施減班休息期間，可利用空檔參加勞動部核定課程，並依實際訓練時數申請訓練津貼，也可在薪資差額內合併領取僱用安定薪資補貼；針對月薪3萬300元以下低薪勞工，每月參訓12小時內也可申領津貼，最長6個月。

在僱用安定部分，勞動部表示，為避免企業因關稅而裁員，推動雇主透過勞雇協商縮短工時與調薪，由政府提供減班勞工薪資差額補貼。目前已開放橡膠製品、機械設備、其他運輸工具及其零件製造業3業別申請，未來將視經濟與就業情勢滾動核對，擴大適用產業。

另外，勞動部說，會由公立就業服務機構主動協助受衝擊產業離職中高齡等失業勞工對接缺工的事業單位，提供「先僱後訓」的工作崗位訓練補助、僱用獎助及職務再設計補助，提供客製化整合協助，強化就業媒合成效。

青年部分，勞動部將配合青年尋職季節與產業衝擊狀況推動青年訓練獎勵措施，協助15至29歲青年安心參訓、培養國家重點與跨域產業技能，每月獎助學習獎勵金1萬元，最高12萬元。

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針對未就學未就業的青年，勞動部則提供職涯輔導與每月5000元尋職津貼，若於計畫期間穩定就業並達階段性工作月數，領取尋職津貼與就業獎勵合計最高可獲4萬5000元，鼓勵積極就業與持續投入職場。

勞動部強調，推動上述工作項目所需經費，於「強化經濟韌性及出口供應鏈支持特別條例」及特別預算尚未通過前，將先以就業安定基金等相關基金預算支應，確保給勞工的協助不延宕、不中斷。（編輯：李亨山）1140421