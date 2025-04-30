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無薪假薪資補貼方案 洪申翰：適用產業將擴大

2025/4/30 09:36（4/30 12:01 更新）
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圖為新北市板橋區一處製造加工廠生產線運作情形。（中央社檔案照片）
圖為新北市板橋區一處製造加工廠生產線運作情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北30日電）因應美國對等關稅衝擊，勞動部祭出僱用安定措施，勞動部長洪申翰今天說，未來適用產業將擴大，包含必須是在經濟部國貿署登記進出口廠商、必須有產品輸美實績等。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請洪申翰、經濟部及內政部就「五一勞動節前夕，我國勞工職場預防職業災害及場（廠）墜落事故之檢討與精進作為」進行專題報告並備質詢。

勞動部現有僱用安定措施，但僅有「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」3行業適用，因應美國對等關稅衝擊，勞動部日前已經召開僱用安定諮詢會議討論放寬。

外界關心會議結論，洪申翰今天受訪表示，企業如果實施減班休息，勞動部就保基金有僱用安定措施的薪資補貼，已經與經濟部等討論，會將僱用安定措施的產業適用範疇擴大。

洪申翰說，適用條件包含必須是有在經濟部國貿署登記進出口的廠商、過去3年有輸美實績及與過去情況相比有一定比例衰退狀況。

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不過，關於啟動時機，洪申翰說，會視關稅對產業衝擊，機動與跨部會討論，適當時機啟動其他產業的僱用安定措施。

為了協助放無薪假產業勞工、降低在職勞工被解僱失業風險，勞動部實施僱用安定措施，符合資格的勞工在減班休息達30天以上即可申請，每人每月最高可領新台幣8700元的薪資補貼。（編輯：李錫璋）1140430

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#勞動部
#對等關稅
立法院社會福利及衛生環境委員會30日邀請勞動部長洪申翰（左）等就「五一勞動節前夕，我國勞工職場預防職業災害及場（廠）墜落事故之檢討與精進作為」進行專題報告並備質詢。中央社記者吳欣紜攝 114年4月30日
立法院社會福利及衛生環境委員會30日邀請勞動部長洪申翰（左）等就「五一勞動節前夕，我國勞工職場預防職業災害及場（廠）墜落事故之檢討與精進作為」進行專題報告並備質詢。中央社記者吳欣紜攝 114年4月30日
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