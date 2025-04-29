職安法增職場霸凌專章 洪申翰：草案已送政院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北29日電）防治職場霸凌，勞動部日前預告職業安全衛生法修法，明確職場霸凌定義，勞動部長洪申翰今天說，預告草案已送至行政院，後續希望法制程序能更快速、儘速送至立法院。

勞動部勞動力發展署北分署去年11月發生公務員在北分署輕生事件，經查生前遭職場霸凌、外界譁然，也引發各界對職場霸凌關注，勞動部後續啟動職業安全衛生法修法並增訂職場霸凌防治專章。

根據草案，職場霸凌防治專章有多個重點，包含明確職場霸凌定義；雇主應依事業單位規模訂定不同防治措施並公開揭示；強化內部申訴、協調或調查及處理機制，與提供申訴人協助及保護措施等。

勞工團體5月1日將舉辦一年一度勞工遊行，主軸為「反霸凌、要保障」，洪申翰今天在114年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮前受訪指出，關於職場霸凌議題，不論是針對營造業減災、職場霸凌防治專章等，在職業安全衛生法「我們都已經做了」。

透過 Google News 追蹤中央社

洪申翰也說：「我比各位更希望能夠快速的在立法院審議、甚至通過。」讓職場上的勞工朋友在面對法令問題時能有更多保障，或有更多依法能處理的政策工具。

洪申翰表示，勞動部已完成草案預告，目前也已送到行政院，希望後續法制程序能更快速、儘速送至立院。（編輯：龍柏安）1140429