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深夜加班送電子公文？勞動部：都在正常上班時間

2025/4/24 19:46（4/24 20:12 更新）
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勞動部及其轄下單位遭質疑有過勞爭議，勞動部澄清，強調發文給立院時間都在正常上班時間。（中央社檔案照片）
勞動部及其轄下單位遭質疑有過勞爭議，勞動部澄清，強調發文給立院時間都在正常上班時間。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）國民黨立委廖偉翔批評，勞動部及其轄下單位深夜送解凍案公文有過勞爭議，勞動部今天嚴正澄清，強調發文給立院時間都在正常上班時間，對烏龍指控深感遺憾。

多家媒體報導，行政院長卓榮泰前天宣布送出凍結案後，勞動部及其轄下單位有幾筆解凍案的電子公文發文時間卻是半夜，引發過勞爭議，廖偉翔批評，去年勞動部才爆發公務員輕生，顯然勞動部是好了傷疤忘了痛。

對此，勞動部今天嚴正澄清，經查證，勞動部及所屬單位將解凍報告發文給立法院的時間，都沒有在凌晨，均為正常上班時間發出。

根據勞動部提供資料，勞動部本部共送27案，第1件電子公文發文時間為23日下午3時27分，最後一件發文時間為同日下午4時19分；職安署共16案，第1件電子公文發文時間為23日下午4時03分，最後一件發文時間為同日下午5時15分；發展署共20案，第1件發文時間為23日下午4時，最後一件發文時間為同日下午5時13分。

另外，勞安所共送5案，第1件電子公文發文時間為23日下午3時11分，最後一件發文時間為同日下午4時53分；基金局共2案，第1件發文時間為23日下午2時50分，最後一件發文時間為同日下午2時56分；勞保局共6案，第1件電子公文發文時間為23日下午5時18分，而最後一件電子公文發文時間是今天上午8時14分。

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勞動部也說明，根據勞動部差勤管理實施要點，公務員彈性辦公上班時間是上午7時至9時30分，下班時間是下午4時至6時30分，因此上述發文都是在正常上班時間發出，沒有任何一件在凌晨。

勞動部表示，針對部分立法委員未經向勞動部查證，就扭曲實情、渲染批評，成為烏龍指控，勞動部深感遺憾，也呼籲，民代問政應善盡查證責任，否則反而徒增公務同仁困擾。（編輯：龍柏安）1140424

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