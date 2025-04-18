關稅風暴席捲 中經院估今年經濟成長重摔至1.66%

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）美國總統川普祭出對等關稅，震撼全球，也讓經濟衰退風險升溫。中經院今天根據3種情境發布經濟預測，評估在中性情況下，今年經濟成長率將無法「保2」，剩1.66%；若關稅戰時間拉長，主要經濟體衰退的悲觀情境下，台灣只能勉強維持正成長。

川普今年1月上任後，陸續對加拿大、墨西哥與中國開徵關稅，重新引燃貿易戰火，各國也相繼祭出反制措施。2025年4月2日，川普再對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，但美中角力持續，關稅稅率不斷拉高。

中經院今天舉行經濟預測記者會，中經院院長連賢明表示，這次預測是在非常艱難的狀況下做出決定，因為對等關稅結果目前仍未明朗，因此針對樂觀、中性、悲觀3種情境做出預測，他推測，最終結果落在樂觀與中性之間的機率較高。

中經院指出，樂觀情境有3大假設，一是4月9日實施的美國對等關稅延遲90天緩衝期，二是部分科技與3C產品列為關稅豁免清單，第三，台灣適用的關稅稅率為10%，關稅議題未釀成全球經濟衰退或停滯性通膨。樂觀情境下，2025年台灣經濟成長率為2.85%。

中性情境的前2項假設與樂觀情境相同，不過台灣適用關稅可能高於10%，但仍與主要競爭對手稅率相近，未處於相對不利情境；中性情境的經濟成長率降至1.66%。

至於極端情境，全球出現經濟衰退或停滯性通膨情形，則2025年台灣經濟成長率可能降至0.16%。

不過連賢明認為，落入極端的悲觀情境可能性不高，可能僅10至20%的機率。

至於通膨走勢，考量美國關稅課徵後的國際大宗物資走勢與國內費率調整等因素，中經院預估在樂觀及中性情境下，2025年消費者物價上漲率（ CPI）分別為2.08%及1.99%。

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連賢明表示，現在最大的問題是不確定性，廠商不知道未來局勢會怎樣發展，大家都在觀望；儘管對等關稅暫緩90天，大量急單湧入，但這種情況恐怕不會持續太久，仍得密切關注後續變化。

媒體詢問，美中關稅戰持續升溫，台灣是否受到波及，連賢明表示，美中兩大經濟體都是台灣主要貿易國家，對台灣一定有影響，必須戒慎恐懼，但要評估衝擊還太早；他認為，美中關稅角力僵局應不會持續太久，到某個時間點，雙方還是會想辦法坐下來談。（編輯：林淑媛）1140418