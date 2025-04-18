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關稅因應 卓榮泰：微調880億支持方案 盼放寬申請資格放大適用

2025/4/18 09:45（4/18 09:56 更新）
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圖為基隆港西岸貨櫃碼頭貨櫃堆疊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北18日電）因應美國關稅政策，各界關心行政院規劃的新台幣880億元出口供應鏈支持方案，其預算規模是否會調整。行政院長卓榮泰今天表示，與產業界數次溝通等情況下，內容會微調，希望放寬申請資格、放大適用對象，目前審慎研議中。

因應美國關稅政策，行政院祭出880億元支持方案，待行政院會通過特別條例草案後，送立法院審議。卓榮泰17日表示，為廣納各界意見，產業支持方案申請辦法將延至21日公布，也會在24日行政院會提出特別條例，屆時規模可能超過880億元，以因應產業衝擊。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時，就上述議題作相關說明。

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卓榮泰表示，針對國際經濟情勢、貿易秩序的重整，關於880億元的支持方案，經過數次與產業界的溝通了解、蒐羅很多意見，期盼能就內容上有所微調，希望在申請資格能放寬、適用對象能放大。

卓榮泰進一步說，有些產業界的意見也要考量納入，因此下週正式提出前，目前還在審慎研議中，但原來880億元的基本架構不變，只會做內容微調。（編輯：潘羿菁）1140418

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