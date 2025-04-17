美關稅衝擊 卓榮泰：21日公布產業支持方案申請辦法

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北17日電）美國總統川普關稅政策海嘯襲來，行政院長卓榮泰今天表示，為廣納各界意見，產業支持方案申請辦法將延至21日公布，也會在24日行政院會提出特別條例，屆時規模可能超過新台幣880億元，以因應產業衝擊。

行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、內政部次長吳堂安等人今天下午出席工總第13屆第2次會員代表大會。

卓榮泰致詞表示，在國際貿易秩序重整之際，國家正需要一股穩定、安定力量，感謝工總適時用6大聲明回應政府作為，也提出業界需求。

他回顧，從3日清晨聽到美國宣布對台實施32%對等關稅，「很多人在那個時候都非常震驚，我真的差一點昏倒」。他補充，昏倒不是針對數字而已，是政府過去數月以來一直關注美國政策發展，從最低的基本關稅到30%不等皆有推估，後來出現逾30%、極高的推估值。

他強調，政府從一開始便設定，無論如何一定要先穩定國內產業，再進行談判事務，也在日前向民眾說明規模880億的產業支持方案。

卓榮泰表示，近日政府持續與產業對話，盼藉此了解關稅傷害程度，也因此，產業支持方案申請條件、時程等延至下週一（21日）公布，並在週四（24日）行政院會提出更完整特別條例，涵蓋各國所注意問題，再送請立院審議，政院據此編定特別預算，最後經立院通過就能即時啟動，屆時包含880億元，「甚至可能有更多預算」，交由相關部會共同執行，以因應產業衝擊。

川普9日宣布高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，卓榮泰說，壓力稍稍紓解，但對政府而言，所有工作進度都沒有改變。總統賴清德也提到關稅談判確定後，須擬定國家基本策略，在「立足台灣，布局全球，行銷全世界」之外，要「加強美國」，進行關稅調適。

他指出，未來除了像台積電、鴻海等可能到美國生產之外，也會有很多廠商回到台灣，政府必須提供更好投資環境，因此需解決水、電、土地、人力、人才各項問題，唯有穩定中小企業、穩住勞動市場，台灣才會真正成為經濟穩定社會，經濟部、勞動部近期都會提出詳細計畫因應。

他也提到，現在政院大筆預算仍卡在立院，尤其盼給予台電更多支持，讓其財務健全之外，發電技術也能和世界同步，降低排碳量，達到減碳先行目標。

台灣已在11日展開與美國第一次談判視訊會議，卓榮泰表示，談判重點包含對等關稅、排除非關稅貿易障礙、出口管制，後者包含反傾銷、違規轉運。

他點出，隨著美國對中國關稅劇增，未來貨品將在全球各地流竄，進入台灣可能形成違規轉運、低價傾銷，對民眾健康、產業穩安定是大威脅，財政部關務系統近期提出明確作法因應，相信也會有助於未來談判表達，畢竟美國關切與某一國家關稅合作，卻因此形成對其他國家開便利之門，絕非全球貿易秩序重建過程所樂見。

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他表示，台灣高科技業在國際間備受肯定，要努力確保公平貿易，當然也不會忽略廣大中小微企業，政府除有116億多元振興方案，在這次產業支持方案中更加碼50億提供金融、降低成本、多元開發市場等，上述皆會在今年度總預算和未來通過特別預算一一羅列。

卓榮泰強調，政府對中小微企業的支持，以及協助高科技產業打世界杯，兩項同等重要，讓台灣這個品牌成為民眾驕傲，把MIT金字招牌擦亮。（編輯：潘羿菁）1140417