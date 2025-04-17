美學者分析：台灣與美國貿易談判面臨4挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓16日專電）美國祭出對等關稅，各國紛紛把握90天暫緩期與美協商。美學者分析，儘管台灣願與美國達成協議，但談判面臨4大挑戰，包括不清楚川普對每個國家的具體要求為何、能否在90天內達成協議，以及無法避免232條款相關關稅等。

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，對台灣的稅率為32%。但他隨後宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。

行政院經貿談判辦公室表示，台灣經貿談判團隊11日與美國相關官員視訊會議，針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙及出口管制等經貿議題交換意見，近期將再協商。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國際經濟專家、全球台灣研究中心（GTI）非常駐資深研究員華特斯（Riley Walters），以「台灣面臨艱難的貿易談判」（Tough Trade Negotiations Ahead for Taiwan）為題撰文，分析台北在與華府貿易談判過程中面臨的4大挑戰。

他在今天刊出的文章中指出，第一個挑戰是，「沒人真正知道川普對每個國家的具體要求為何」，合理的假設是，川普不只希望減少美國和其他國家的貿易逆差，可能還希望達到貿易順差。在這點上，總統賴清德近期投書內容是往正確方向邁進。

賴總統日前投書彭博社，闡明台灣對台美貿易的戰略思考，以及未來將透過對話努力排除雙方貿易障礙、增加台美投資，並將關稅化解為零。

華特斯指出，第2項挑戰是能否在90天內談成協議，儘管川普有可能延長90天的期限，但這不一定會發生，目前也不清楚談判會持續多久。日本、韓國領導人可以直接和川普通話討論，但對於無法直接聯繫川普的賴總統來說，他必須倚賴團隊所談的協議能讓川普滿意。

他寫道，第3項挑戰則是「目前無法確定任何協議的條款會是什麼」，賴總統會希望確保美方不會在6個月或12個月後重新施加關稅，但川普不太可能做出這樣的承諾。

華特斯分析，未來值得關注的是，美台任何新協議與「台美21世紀貿易倡議」之間的比較。這項倡議基本上是朝向美台雙邊貿易協定緩慢推進的過程。

最後一項、可能對台灣也是最大的挑戰，在於國安（232條款）相關的關稅。川普日前援引美國貿易擴張法第232條款，以國安為由，針對汽車及汽車零件加徵關稅25%。

華特斯指出，這項232條款公告適用的關稅稅號清單範圍包括編碼為HS8471的產品，包括電腦及資料處理器等產品。根據美國政府數據，去年美國從台灣進口的HS8471產品價值約260億美元（約新台幣8430億元），佔美國自台灣進口總額的22%。川普政府也揚言課徵半導體關稅。

他觀察，232條款相關關稅是獨立於10%的對等關稅，這代表，即使台灣成功和美國談判讓「對等關稅」維持在10%，而非原先的32%，但在232條款相關的25%關稅上可能還是沒有談判空間。

華特斯認為，美台貿易談判將會非常困難，這不只因為華府與台北在外交上的溝通限制，更因為川普政府施加關稅的本質。接下來半導體產品也可能面臨新關稅，這不僅會導致台灣出口商成本大幅增加，也會影響仰賴台灣資訊科技製造的美國消費者。

另一方面，美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員史劍道（Derek Scissors）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，台灣應耐心地與美國進行談判，「需要有耐心，因為美國目前尚未準備好和所有面臨高關稅的國家展開談判」。

透過 Google News 追蹤中央社

他指出，台灣可以公開承諾，把中國完全排除在出口至美國的台灣產品供應鏈之外，這可能有助於談判。台灣也應宣布增加國防支出，包括向美採購武器。

若談判進展不順，史劍道認為，台灣應該尋找哪些國家在先進電子產品方面更容易進入美國市場，並在這些國家投資設立供應鏈末端的營運據點。（編輯：韋樞）1140417