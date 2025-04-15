對等關稅來襲 國發會提3措施助台廠布局全球

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（中央社記者蘇思云台北15日電）美國總統川普揮舞關稅大刀，外界關注政府如何協助台廠擴大國際市場。因應「台灣+1」，國發會書面報告指出，透過支持台商對美投資、加強台美合作，推動非紅供應鏈，以及協助企業開拓多元市場等3措施，助台廠布局全球。

立法院經濟委員會明天邀國發會主委劉鏡清就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告，國發會書面報告今天晚間出爐。

國發會報告指出，面對川普政府關稅新政的挑戰，政府將採取5大因應策略，包括透過談判全力爭取改善對等關稅、針對國內受衝擊影響產業提供產業支持計畫、提出中長期經濟發展計畫、形塑非紅供應鏈的新布局以及開啟產業傾聽之旅。

國發會透過2大策略幫助台灣廠商。第1，立足台灣，鞏固台灣競爭優勢。提升企業AI競爭力，引導台商回台及外人來台投資，以及為了達到均衡台灣的政策目的，國發基金結合民間資金共同成立企業再造基金，協助成熟企業突破成長瓶頸進行升級轉型。

第2，「台灣+1」布局全球。國發會表示，支持台商對美投資，加強台美合作。部分台商將赴美設廠，政府將協助讓台商立足台灣、放眼全球。

此外，國發會指出，運用尖端半導體的優勢，共同建立AI晶片產業鏈全球聯盟，並在其他策略性產業強化與夥伴國家的技術合作，藉由以大帶小方式，打造非紅供應鏈，掌握新商機。

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國發會表示，另外會協助企業開拓多元市場，經濟部已規劃成立「台灣貿易投資中心」及海外專案服務小組，幫助台商快速落地、拓展海外市場、調整海外生產基地，深化與當地夥伴在關鍵領域的合作，開拓多元市場與分散投資市場。

面對川普政府關稅新政帶來的國際新情勢，報告指出，政府除制定有效的應對策略，強化台灣產業競爭優勢，也要與友盟國家合作，並建立非紅供應鏈，同時加強台美產業合作，確保在全球供應鏈重組的過程中，經濟及產業可以持續發展，讓台灣在變局中站穩腳步。（編輯：楊蘭軒）1140415