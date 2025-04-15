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台美關稅談判 卓榮泰：已備妥方案隨時準備啟動

2025/4/15 09:45（4/15 10:04 更新）
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因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰表示，希望用雙邊貿易協定（BTA）的精神來與美國談。（中央社檔案照片）
因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰表示，希望用雙邊貿易協定（BTA）的精神來與美國談。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北15日電）外界關注政府何時再與美方談判關稅，行政院長卓榮泰今天說，已備妥策略方案，隨時準備啟動向美方提出期待，希望真正達到雙方的貿易平衡，也請民眾給政府多一點耐心與時間。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時說，針對這次美國關稅的新政策，世界貿易秩序正在重整，政府從一開始擬定的步驟，就是要穩定國內產業、備好談判內容以及隨時準備啟動。

卓榮泰說明，在穩定國內產業部分，政府已率先提出新台幣880億元對產業的支持方案，會再用比較充裕時間，因應美方一直還在做不同的政策宣布。此外，政府也備好所有談判的內容，行政院副院長鄭麗君及談判辦公室與國安團隊等，都做好準備。

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卓榮泰表示，台美過去已經有第一次視訊會議的正式接觸，現在隨時準備啟動，帶著已經備妥的策略方案，向美方提出台灣的期待，期盼更能真正達到雙方的貿易平衡、公平，有助台灣產業的安定，希望民眾多給政府一點耐心與時間，大家一起努力完成這項工作。

美國總統川普（Donald Trump）於美國時間2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，不過，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，這段期間僅實施10%基準關稅。（編輯：謝佳珍）1140415

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