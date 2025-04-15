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郭智輝：基於台美利益積極商量 讓關稅達公平競爭

2025/4/15 10:05（4/15 11:46 更新）
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經濟部長郭智輝。（中央社檔案照片）
經濟部長郭智輝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北15日電）外界關注台灣是否有辦法避免美國課徵半導體關稅。經濟部長郭智輝今天在立法院受訪表示，台灣跟美國產業鏈關係很好，會積極與美國商量，基於台美之間利益，會讓台灣在關稅上達到公平競爭的情況。

美國總統川普於美國時間13日表示，會在接下來一週宣布新的半導體關稅措施。

立法院今天繼續進行施政總質詢，郭智輝會前被問到台灣未來有沒有辦法避免美國課徵半導體關稅時表示，台灣跟美國產業鏈關係很好，會積極與美國商量，基於台美之間利益，會讓台灣在關稅上達到公平競爭的情況。

是否預期半導體關稅加徵多少，郭智輝表示，經濟部當然會有模擬，會盡量跟美方溝通關稅，基於台美之間利益，替業者爭取公平、具有競爭力的數字，但數字多少要等待談出結果。

如何看待輝達與台積電、鴻海、緯創等廠商生產AI超級電腦，郭智輝表示，沒看到計畫的詳細內容，因此不予評論，但台灣廠商若要到海外投資，經濟部會關心投審會、協助廠商向外發展。

談及美國政府對晶片展開國安調查，郭智輝表示，台美在半導體互補，經濟部會持續關注進度。

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媒體詢問，因應美國關稅政策，行政院祭出的新台幣880億元支持方案延後提出，是否是拜訪產業界後經基層反映有所調整。郭智輝表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰都關心業者意見，上週有4次與業者座談，會根據業者建議微調。

此外，媒體詢問，關稅戰議題上是否也會如同賴總統提到的勉勵民眾「吃苦當吃補」。郭智輝表示，台灣人不都是這樣，吃苦當吃補很正常，俗話說「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，大家都清楚，天底下沒有掉下來禮物，所以要共同努力、度過難關。（編輯：謝佳珍）1140415

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美國商務部表示，將針對進口半導體和半導體製造設備，以及藥品和藥物成分等產品進行調查，為後續徵收新關稅鋪路。行政院長卓榮泰（中）15日率經濟部長郭智輝（左）、衛福部長邱泰源（右）赴立法院備詢，卓榮泰表示與美國關稅談判已備妥策略方案，隨時準備啟動向美方提出。中央社記者裴禛攝 114年4月15日
美國商務部表示，將針對進口半導體和半導體製造設備，以及藥品和藥物成分等產品進行調查，為後續徵收新關稅鋪路。行政院長卓榮泰（中）15日率經濟部長郭智輝（左）、衛福部長邱泰源（右）赴立法院備詢，卓榮泰表示與美國關稅談判已備妥策略方案，隨時準備啟動向美方提出。中央社記者裴禛攝 114年4月15日
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