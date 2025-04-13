卓榮泰：880億元補助時間與內容將延後1週公布

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（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰今天與業者座談指出，880億元特別條例，由於美方政策仍在變動，原訂週一（14日）公布補助時間與內容將延後1週。

台灣毛豆約2成銷美，屏東為全台最大產地。因應美國關稅調整，卓榮泰今天在位於屏東縣長治鄉的高雄區農業改良場，與毛豆業者進行座談；農業部長陳駿季、屏東縣長周春米、國民黨籍立委蘇清泉、民進黨籍立委鍾佳濱、徐富癸等人出席。

卓榮泰致詞表示，目前毛豆銷日較多，對美出口約占2成，雖然比例不高，但有5家業者以美國市場為主。政府已啟動與美談判，並規劃包含利率補貼、加強冷鏈、加工加值轉型、包裝與驗證標章改善等多項措施。

卓榮泰說，未來新台幣880億元特別條例，將協助業者開拓更多國際市場、企業轉型與精進設備，降低業者關稅衝擊，也藉機企業轉型升級。美方政策仍在變動，原訂週一（14日）公布補助時間與內容將延後1週。

周春米表示，屏東毛豆全台生產面積最大、產量最多，年產量逾3萬8000公噸，其中1萬5000多公噸銷日、美；日本約1萬2000公噸，美國約3000多公噸，也是受到影響。

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓表示，台灣過去10幾年間銷日量都是第1名，去年中國銷日量贏過台灣，主要是因連年颱風影響，造成台灣原料短缺。美國關稅從原本32%降至現在10%，中國則已125%，主要擔心中國銷美受阻後轉銷日。

原料毛豆契約生產農戶代表聯誼會長陳榮華表示，肥料與電費成本不斷上漲、加上農作人力欠缺、收割機器要價新台幣上千萬元，希望政府協助降低土地租金，並提供相關補貼。

農業部農糧署會中報告指出，去年全台毛豆種植面積8338公頃，總產量7萬7258公噸，產值約29.8億元，內銷55%、外銷45%。去年外銷量3萬2654公噸中，日本占73%，美國占19%，美國每年進口約4萬公噸冷凍毛豆，其中中國占約70%，為最大進口國，台灣約10至15%。

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農糧署表示，對等關稅對毛豆產業衝擊風險有三，一、美國消費市場整體萎縮，毛豆屬高單價蔬菜，關稅成本轉嫁消費者，長期價揚使消費者漸失購買意願；二、原輸美貨品遲滯國內造成排擠；三、競爭對手成本價仍較低，中國毛豆生產成本低，雖被加徵高額關稅，但對部分低價產品售價仍較台灣低。

農糧署表示，目前農業3面向6大措施180億元，包含金融支持24億元，農業貸款利率加碼補貼；提產業競爭力84億元，包含強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外驗證及標章強化市場區隔；開拓多元市場72億元，包含擴大國內行銷活動，擴大海外行銷。（編輯：李淑華）1140413