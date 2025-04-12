金管會：美關稅政策仍有變數 調降借券限額等3措施延長1週
2025/4/12 16:25（4/12 16:48 更新）
（中央社記者羅元駿台北12日電）金管會今天指出，考量國際股市受美國對等關稅措施影響大幅震盪走跌，在國際市場資訊未明朗及諸多重大不確定變數下，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，3項穩定股市暫行措施延長1週，實施至4月18日。
金管會6日宣布實施3項穩定股市措施。第1，放寬其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。第2，調降每日盤中借券賣出限額從30%調降為3%。第3，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由90%調整為130%。
金管會今天透過新聞稿表示，雖然日前美國總統川普宣布暫緩實施對等關稅90天，且隨著美國政策的演變及更多資訊的揭露，國際股市及台灣股市歷經巨幅波動後，已漸暫趨穩定。
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金管會進一步說明，觀察台股於國安基金宣布進場、外資轉為買超及上市櫃公司實施庫藏股大增等，雖顯示投資人信心已逐漸恢復，但美國關稅政策及國際各國的動向，短期內仍具有極大不確定性。金管會為維持資本巿場的穩定，3項穩定股市暫行措施延長1週，實施至4月18日止。
金管會強調，將持續關注國際金融情勢變化及證券交易市場情況，適時評估調整上述股市穩定措施，如市場有明顯變化亦將隨時應變調整，以維護資本市場穩定及投資人權益。（編輯：潘羿菁）1140412
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