台美視訊商議對等關稅 賴總統：談判過程順利

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（中央社記者溫貴香台北12日電）總統賴清德今天出席扶輪社地區年會演講時表示，大家固然要面對美國對等關稅的衝擊，但是不用太恐慌，台灣的經濟產業韌性已經存在；台美已於美國時間11日視訊會議交換意見，總統說，已經進行談判，過程順利。

賴總統今天出席國際扶輪3523地區2025年地區年會開幕式演講，向包括台灣、日本、韓國等國代表說明台灣政府在這次面對美國對等關稅的作為。

賴總統說，世界正在改變，台灣要掌握機會。台灣已經是世界的台灣，經過這麼多年來的努力，國際社會是正面看待。台灣是國際上一股正面的力量。因此多年來，台灣在面對各項挑戰的時候，都是以積極正面的態度，從挑戰當中得到進步的力量，讓國家持續向前。

總統說，當前所有國際形勢當中，有很多挑戰，第一個就是國際情勢快速發展。大概沒有想到美國總統川普會在這麼快的時間內，就提出對等關稅政策，衝擊了台灣，當然也影響了全世界。第二是集權、威權主義也持續集結擴張，這在地緣政治或世界的和平穩定，都是一大挑戰。第三是淨零轉型，又或者是數位轉型的挑戰。

總統表示，台灣不管面對各種挑戰都應該要積極面對，「吃苦當作吃補」，這是台灣精神。面對這次的對等關稅，只要朝野合作，全國人民共同團結、共同因應，一定可以順利度過難關。當然也不能夠掉以輕心，必須嚴謹面對，步步為營，才能夠降低衝擊。

他提到，幾十年來經由大家的努力，台灣的經濟具備相當的韌性。台灣外銷一年大概4000多億美元，銷往美國其實只佔了23.4%。換句話說，76%的商品是銷往美國以外的地區，所以，大家固然要面對美國對等關稅的衝擊，但是不用太恐慌，台灣的經濟產業韌性已經存在。

另外，他說，台灣希望跟美國合作，第一時間他也發表不會採取報復性關稅，只要符合國家利益，企業界承諾對美國的投資也不會影響改變。希望藉由跟美國產業的合作，提升台灣產業在全球供應鏈的地位，讓台灣能夠升級轉型，經濟能夠更加發展。

總統提到5大因應策略，包括透過談判全力爭取改善對等關稅；針對國內受衝擊影響的產業提供支持計劃；加速落實中長期經濟發展計劃；形塑台灣加一，就是台灣加美國的新布局；開啟產業傾聽之旅。

賴總統表示，他與行政院長卓榮泰分別跟產業進行座談，就是希望聽取業界意見，將衝擊降到最低。美國已經公布，台灣跟以色列列為第一批談判國家，「昨天晚上也已經進行談判，過程順利」。

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賴總統表示，談判小組已經成立。另外，台灣將擴大對美採購，降低貿易逆差，擴大對美投資，深化台美產業及經貿合作，積極解決存在多年的非關稅貿易障礙，同時也解決美國關切多年的高科技產品出口管制和低價傾銷的洗產地問題。

總統說，台灣經由大家的努力，其實相對其他國家是應該要有信心的。面對各種挑戰，要繼續堅持下去。（編輯：謝佳珍）1140412