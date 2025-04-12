美公布對等關稅豁免產品 電腦、智慧手機、晶片入列

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓12日專電）美國海關與邊境保護局（CBP）發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧型手機及晶片都入列。

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。對各國銷美產品課徵10%的關稅已於5日生效，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，但對中國加徵關稅則提升至125%。

海關與邊境保護局昨天發布更新指引，列出20項條目，只要是歸屬這20項的產品，回溯至5日美東時間凌晨12時1分起，報關時免適用對等關稅。

根據指引，豁免項目涵蓋科技及電子零組件，包括美國協調關稅表8471、8473.30、8541、8486等條目下的電腦及其周邊配件，二極體、電晶體等半導體元件，以及半導體製造相關設備。

其他豁免項目還包括積體電路及智慧型手機等。

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美國財經媒體CNBC報導，這項新關稅指引列出的豁免項目也包括太陽能電池、平面電視顯示器、隨身碟、記憶卡及用於儲存資料的固態硬碟（SSD）。

彭博新聞指出，適用豁免的智慧型手機、筆記型電腦等消費性電子產品通常不在美國境內生產，而在當地設立生產設施需要耗費數年的時間。製造半導體的設備也適用豁免，這對已宣布在美國進行重大投資的台積電來說，至關重要。（編輯：高照芬）1140412