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卓榮泰：台灣要肩負起反洗產地行動 擦亮MIT招牌

2025/4/12 20:55（4/12 21:06 更新）
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民進黨12日在新竹市辦「人民是頭家」政策宣講會，行政院長卓榮泰（中）與民進黨秘書長林右昌（右3）等人出席，攜手高呼口號呼籲民眾團結守護台灣。中央社記者郭宣彣攝 114年4月12日
民進黨12日在新竹市辦「人民是頭家」政策宣講會，行政院長卓榮泰（中）與民進黨秘書長林右昌（右3）等人出席，攜手高呼口號呼籲民眾團結守護台灣。中央社記者郭宣彣攝 114年4月12日
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（中央社記者郭宣彣新竹市12日電）行政院長卓榮泰今天表示，美方在意台灣與其他國家是否成為中國產品的洗產地，台灣一定要肩負起反傾銷、反洗產地運動，「MIT（台灣製造）就是MIT」，擦亮台灣招牌。

台灣經貿談判團隊11日與美國相關官員進行視訊會議。卓榮泰今天出席民進黨於新竹市舉辦「人民是頭家」政策宣講會時指出，美方在意台灣或其他國家是否成為中國產品的洗產地，導致中國的產品透過違規轉運而運到美國及其他國家。

卓榮泰表示，已告知全國業者，台灣站在先進聯盟貿易秩序的國家中，台灣一定要肩負起反傾銷、反洗產地的運動。

他指出，關於洗產地，政府也注意到，當中國的產品因高關稅無法進入美國時，就會四處流竄，可能到南向國家或到台灣，這樣將打擊國內產業，導致台灣產品面臨不安全、不合格的考驗，為此將啟動更多的反傾銷調查，絕不允許中國低價產品打擊台灣產業。

卓榮泰表示，在出口也要進行管制，台灣是高科技領先國家，高科技產品中有許多機密且重要的產品，不能透過任何管道流到中國。若有部分不肖人士把正當途徑獲得的機密產品悄悄送到中國，此行為將嚴禁。

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他指出，未來對國內廠商的出口管制，將與世界站在同一標準，讓各界相信台灣產品與經濟是安全的，這也是政府責任。

卓榮泰表示，希望台灣出口的產品，都是國人的結晶、努力的成果，並讓世界知道「MIT就是MIT」，擦亮台灣的招牌，打擊冒牌，讓台灣更具競爭力。（編輯：戴光育）1140412

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行政院長卓榮泰（圖）12日出席民進黨在新竹市舉辦的「人民是頭家」政策宣講會，會中指出未來對國內廠商出口管制，將與世界站在同一標準，讓各界相信台灣產品與經濟是安全的，這也是政府責任。中央社記者郭宣彣攝 114年4月12日
行政院長卓榮泰（圖）12日出席民進黨在新竹市舉辦的「人民是頭家」政策宣講會，會中指出未來對國內廠商出口管制，將與世界站在同一標準，讓各界相信台灣產品與經濟是安全的，這也是政府責任。中央社記者郭宣彣攝 114年4月12日
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