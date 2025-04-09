蘋果避對等關稅 3天內從印度空運5機商品赴美

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（中央社記者李晉緯新德里9日專電）印度一位高階官員向印度時報（Times of India）證實，蘋果（Apple）3月最後一週時，在短短3天內，讓5架裝滿蘋果產品的飛機，從印度飛往美國。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對所有國家課徵10%關稅，並針對不同國家課徵「對等關稅」，根據羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities）預估，若蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的售價可能高達近2300美元（約新台幣7萬6000元）。

印度媒體從消息來源獲得資訊顯示，蘋果目前沒有提高商品售價的計畫，蘋果趕在對等關稅生效前，火速將在印度、中國的庫存送往美國。

消息來源表示，即便那段時間通常是航運淡季，但印度、中國和其他地區的廠區，都趁對等關稅生效前，不斷把產品送到美國，將衝擊降到最低。

印度時報今天報導，這種做法能讓蘋果暫時維持目前的售價，因為蘋果在美國已經有足以銷售幾個月的商品庫存。

美國目前仍是蘋果商品的重要市場，蘋果正努力避免將對等關稅增加的成本轉嫁給消費者，因為若不如此做，可能會迫使需求放緩而影響利潤。

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隨著川普公布對等關稅實施，且印度被課徵的26%對等關稅遠低於中國、越南等地，蘋果可能會將更多的生產業務從中國移到印度，讓印度在蘋果供應鏈中將愈來愈吃重。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）稍早在社群媒體X發文指出，多家蘋果的員工表示，由於預期價格會上漲，民眾在週末出現「恐慌性搶購」，店裡人滿為患。（編輯：韋樞）1140409