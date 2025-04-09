加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中新光三越氣爆案 中檢：有部分人已列被告
首頁 / 兩岸
川普關稅戰
全球衝擊
新聞專題
全球衝擊3/80
首頁 / 兩岸

關稅衝擊 離岸人民幣兌美元一度跌穿7.4

2025/4/9 12:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇北京9日電）美中貿易戰升級，人民幣受壓。離岸人民幣兌美元匯率9日凌晨一度跌破7.4關卡。截至今天中午，離岸人民幣兌美元已回升。

9日凌晨，離岸人民幣突破7.4關卡，一度跌至7.4285。截至今天中午，離岸人民幣兌美元已回升。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，4月9日，人民幣兌美元中間價報7.2066，下調0.28分，前一交易日中間價報7.2038。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據北京商報報導，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，短期內人民幣走勢會相對穩定，持續大幅貶值的可能性不大，特別是在美元指數承壓的背景下。由於加徵關稅還會對美元形成一定壓制效應，以及美國加徵關稅會加快宏觀政策對沖步伐，預計第2季有望降準降息，都將對人民幣匯率形成支撐。

隨著美國對中國加徵對等關稅，政策不確定性加劇，離岸人民幣匯率出現波動。（編輯：陳鎧妤）1140409

#中國人民銀行
#美中貿易戰
#北京
全球衝擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
高額關稅衝擊 中企暫緩東南亞布局
24
更多編輯台推薦新聞：