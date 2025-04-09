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蘋果連跌4天 全球市值最高寶座拱手讓給微軟

2025/4/9 09:53（4/9 10:18 更新）
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圖為位於巴黎的蘋果公司LOGO。（路透社）
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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國財經新聞網CNBC報導，蘋果公司（Apple）近4個交易日股價累跌23%，再度將全球市值最高寶座拱手讓給微軟公司（Microsoft）。

截至今天美股收盤，微軟市值達2.64兆美元（約新台幣87.4兆元），蘋果市值為2.59兆美元。

美國總統川普的全面性關稅計畫重擊股市，蘋果在大型科技股中受創最嚴重，主要是因這家iPhone製造商對中國的依賴。

川普決定對100多國加徵關稅，引發物價上漲將導致經濟衰退的疑慮，美股那斯達克指數過去4個交易日累跌13%。瑞士銀行（UBS）分析師昨天預測，iPhone 16 Pro Max價格在美國可能最高上漲350美元。

在近期大跌前，蘋果、微軟和晶片大廠輝達（Nvidia）市值均超過3兆美元。

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微軟今年1月發布令人失望的營收預期。傑富瑞集團（Jefferies）分析師雖調降多檔軟體股股價目標，但他們報告指出，微軟是「我們認為受關稅不確定性影響較小的公司」之一。

微軟在2024年初期，市值也是所有上市公司中最高的，但蘋果很快取而代之。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1140409

#川普
#美股
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#美國
#微軟
#蘋果
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