貿易戰曝險最高 蘋果市值3天蒸發逾21兆元
2025/4/8 15:50（4/8 16:25 更新）
（中央社紐約7日綜合外電報導）巿場對於蘋果公司（Apple）將蒙受美國總統川普關稅政策重大打擊的憂心有增無減。儘管美股今天表現大體上比前兩個交易日好，蘋果股價再度重挫，收盤下跌3.7%。
美國財經媒體CNBC報導，這波拋售潮導致蘋果股價於過去3個交易日大跌19%，巿值一口氣蒸發6380億美元（約新台幣21兆567億元）。
分析師指出，蘋果是對貿易戰曝險程度最高的公司之一，主因它依賴中國市場，而中國輸美商品面臨高達54%的關稅。雖然蘋果也在印度、越南與泰國生產，但在川普全面性關稅計畫之下，這些國家同樣面臨與日俱增的關稅。
在科技巨頭中，蘋果近期表現最為慘澹。「科技七雄」今天只有蘋果、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）股價下跌。
那斯達克指數經歷上週暴跌10%、創逾5年最差紀錄後，今天幾乎平盤作收。
分析師指出，隨著新一輪關稅上路，蘋果很可能必須調漲售價或自行吸收額外關稅成本。瑞士銀行集團（UBS）分析師今天估算，蘋果最高階iPhone售價可能會從目前的1199美元上漲約350美元，漲幅約達30%。
透過 Google News追蹤中央社
巴克萊（Barclays）分析師朗恩（Tim Long）指出，他預期蘋果會選擇調漲售價，否則該公司每股盈餘可能會下滑高達15%。蘋果也可以調整供應鏈，讓進口美國的產品改由關稅較低的國家出口。
蘋果拒絕針對關稅發表評論。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140408
延伸閱讀對等關稅美原產成分20%成逃生門檻 AI伺服器iPhone等有望受惠含美國原產部分可免關稅？經貿官員：僅限美製零組件台股帶量收黑772.4點史上第8大跌點 台積電守住800元全球市場跌趴不為所動 川普否認作空比喻關稅是苦口良藥全球股市再度浴血 法新社回顧20世紀以來知名股災因應對等關稅4/9開徵 華碩：已提前做合理策略性備貨關稅衝高iPhone售價可能飆漲 專家：蘋果左右為難傳川普團隊考慮出口商退稅 抵銷報復關稅對美企衝擊
- 2025/04/08 16:11
- 2025/04/08 15:51
- 2025/04/08 15:51
- 貿易戰曝險最高 蘋果市值3天蒸發逾21兆元2025/04/08 15:50
- 2025/04/08 15:49
- 2025/04/08 15:40
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
民進黨：面對關稅挑戰 國民黨應少一點政治算計