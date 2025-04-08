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傳川普團隊考慮出口商退稅 抵銷報復關稅對美企衝擊

2025/4/8 15:57（4/8 16:25 更新）
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彭博報導，川普政府官員正在討論出口商稅額抵免的新措施，等於默認白宮關稅政策讓美國企業蒙受風險。（美聯社）
彭博報導，川普政府官員正在討論出口商稅額抵免的新措施，等於默認白宮關稅政策讓美國企業蒙受風險。（美聯社）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）彭博報導，川普政府官員正在討論出口商稅額抵免的新措施，等於默認白宮關稅政策讓美國企業蒙受風險。

知情人士透露，此項措施將於年底發布，目的是要提振美國製造業發展，以抵銷報復性關稅對美企在海外市場銷售的影響。

要求不具名的知情人士表示，這項仍需國會批准的稅額抵免政策，也可能適用於對海外出口服務的公司。

他們表示，總統川普和財政部長貝森特（Scott Bessent）都尚未正式聽取相關計畫簡報，政府經濟團隊也對此政策意見分歧。

記者請白宮和財政部的代表發表看法，尚未獲得回應。

各界4日開始熱議出口商退稅政策，可看出部分經濟顧問認為川普的貿易政策未臻完善。

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知情人士透露，稅收抵免將補貼從事出口的美國企業，以協助抵銷外國報復性關稅造成的困難。然而美國進口商將面臨川普新關稅最立即的影響，因為他們不得不承擔從貿易夥伴購買商品的成本上升的負擔。

知情人士說，川普的經濟顧問也正考慮設計稅收抵免，以便讓進口商也受益，但這項政策將更難制定。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐崇哲）1140408

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