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不幫歐洲買單 川普：藥品在美售價應與國外看齊

2025/5/13 09:16
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他將大幅削減藥品在美售價，使其與國外價格看齊；川普特別指責歐洲迫使大藥廠不得不提高在美藥價的做法。

法新社報導，川普在白宮簽署行政命令時表示，美國藥品價格應調降至少59%，而在某些情況下，甚至應大砍80%或90%。

川普痛斥歐洲聯盟（EU）採取「殘酷」伎倆，迫使製藥公司在歐洲境內以較低價格銷售藥品，使其不得不抬高在美售價，以維持公司利潤。

川普說：「不管是誰付了最低價，我們就要付同樣的價格。」

川普計劃推動所謂的「最惠國」政策，即美國支付的價格將與全球任何一個支付最低價格的國家相同。

川普表示：「儘管美國僅占世界人口的4%，但製藥公司在美國獲取2/3以上的利潤。」

製藥公司為高昂藥價辯護，稱這些收入使他們能進行研究並開發新藥。

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製藥大廠禮來公司（Eli Lilly）表示，公司也有必要採取行動，對抗美國醫療保險公司和醫院等中間機構收取高額佣金的行為。

禮來發言人表示：「對禮來公司而言，藥品售價有超過60%流向中間商。我們期待與政府合作，對此系統缺失加以改革，讓消費者直接享有更低價格。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140513

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