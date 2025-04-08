川普揚言升級關稅迫撤報復計畫 中國：奉陪到底
2025/4/8 09:49（4/8 09:59 更新）
（中央社台北8日電）中國宣布對美加徵34%關稅，作為反制美國的對等關稅後，美國總統川普揚言對中國再額外課徵50%關稅，迫中國撤回報復計畫。中國商務部表示，如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。
中國商務部官網今早發布「新聞發言人就美方威脅升級對華關稅發表談話」，表示中方注意到在美東時間4月7日，美方威脅進一步對中國加徵50%關稅，中方對此堅決反對。如果美方推出升級關稅措施，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。
該名發言人表示，美方對中國加徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型的單邊霸凌做法，中方已經採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉。
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該名發言人表示，「美方威脅升級對中國關稅，是錯上加錯，再次暴露了美方的訛詐本質，中方對此絕不接受。如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。」
該名發言人又表示，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅不是與中方打交道的正確方式。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對中國單邊關稅措施，停止對中國經貿打壓，與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1140408
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