反制美國加徵關稅 中國暫停5家美企產品輸中

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（中央社記者謝怡璇北京4日電）美國總統川普宣布對等關稅稅率，中國再加徵34%關稅，將於9日生效。中國今天祭出多項反制措施，包括暫停1家美國禽肉企業產品輸中，2家企業禽肉骨粉、1家生產禽肉及其骨粉的美企、1家販售高粱的美企出口到中國的資格。

中國海關總署官網今天發布公告稱，中國海關近期在進口的美國高粱中，檢驗出玉米赤黴烯酮和黴菌總數超標，在進口的美國禽肉骨粉中則檢驗出沙門氏菌。

公告表示，為保護中國消費者健康和畜牧業生產安全，海關總署決定自公告發布之日起，暫停販售高粱的企業C&D （USA）以及3家販售禽肉骨粉企業，包含American Proteins、Mountaire Farms of Delaware、DARLING INGREDIENTS出口到中國的資格。

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另一項公告則指出，中國海關近期在進口的美國雞肉產品中多次檢出中國法定禁用藥物呋喃西林，海關總署決定自公告發布之日起暫停，Mountaire Farms of Delaware、Coastal Processing，2家企業禽肉產品輸中。

中國今天宣布對美國進口商品加徵34%關稅，自10日12時生效。同時祭出多項反制措施，包括將16家美國實體列入出口管制管控，另將11家美企列入不可靠實體清單，並在世界貿易組織爭端解決機制起訴美國。（編輯：周慧盈）1140404