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中國加徵關稅報復美國 川普譏北京「慌了」

2025/4/4 22:20（4/4 22:32 更新）
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美國總統川普（中）。（路透社）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）中國今天宣布將對美國貨品全面加徵34%報復關稅後，美國總統川普在社群媒體平台發文嗤之以鼻，表示中國「慌了」，還說對方將承擔不起後果。

法新社報導，川普（Donald Trump）在他的「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「中國出這招錯了。他們慌了，這是他們最承擔不起的！」川普並以他招牌的全部大寫字母方式書寫。

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川普2日宣布對全球課徵大規模「對等關稅」，其中對中國貨品加徵34%關稅，9日生效。

中國今天做出反擊，宣布10日起也將對所有進口的美國貨品加徵34%關稅。（譯者：張正芊）1140404

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