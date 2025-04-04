反制美國 中國對美進口商品加徵34%關稅

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（中央社記者謝怡璇北京4日電）美國總統川普宣布對等關稅稅率，中國再加徵34%關稅，將於9日生效。中國今天宣布，也將對美國進口商品加徵34%關稅，10日12時生效。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室今天晚間於官網公告，據「中華人民共和國關稅法」、「中華人民共和國海關法」、「中華人民共和國對外貿易法」等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年4月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

公告表示，4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運，並於4月10日12時01分至5月13日24時進口的貨物，不加徵此次規定的關稅。現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

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公告指出，美國政府宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」，做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法，既損害美國自身利益，也危及全球經濟發展和產供鏈穩定。

公告表示，中方敦促美方立即取消單邊關稅措施，以平等、尊重、互惠的方式，通過磋商解決貿易分歧。（編輯：周慧盈）1140404