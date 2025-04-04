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中國祭關稅報復川普 美股開盤重挫道瓊下殺近1000點

2025/4/4 21:57（4/4 22:07 更新）
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圖為紐約證交所。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國總統川普對中國在內多個國家開徵對等關稅後，中國宣布對所有美國進口貨物加徵34%關稅以反制華府，種種舉措使貿易戰升溫，美股今天開盤持續重挫，道瓊下殺近1000點。

道瓊工業指數開盤狂瀉994.46點或2.45%，開在39551.47點。

標準普爾500指數下跌134.05點或2.48%，報5262.47點。

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那斯達克指數重挫473.16點或2.86%，報16077.44點。

那指自去年12月觸及收盤新高點位後，迄今已回跌超過20%，預計將確認進入熊市。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140404

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