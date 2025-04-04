川普關稅恐衝擊台股 卓榮泰：要有心理準備面對震撼

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（中央社記者曾智怡台北4日電）美國總統川普宣布對等關稅措施，行政院長卓榮泰今天表示，希望經過美國股市震盪以及對外說明，期待下週一能有所掌控、給予國人安定感覺，「但也要有心理準備面對一場震撼」。

川普昨天宣布對各國全面加徵「對等關稅」，引發全球金融市場劇烈動盪，美股3日重挫，道瓊工業指數大跌1679.39點，標普500指數創下2020年6月以來單日最大跌幅，台積電ADR跌逾7%，台股7日開盤恐將回測2萬點整數關卡。

行政院今天下午舉行「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，對外說明評估及因應措施。

影片來源：中央社

外界關切股市恐震盪，也有學者建議對匯率放手，才能解決美國在意的貿易逆差，並點名豬肉、美牛可能構成貿易障礙。

對此，卓榮泰表示，匯率問題已請央行、金管會在今天彙整或預判未來可能提出報告，彙整後若需要，將即時向外界說明。

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卓榮泰指出，至於關稅問題，在合理且與世界共通標準情況下，台灣願意與世界站在一起，豬肉美牛議題會將維護國人健康列為優先；「未來衝擊一定有」，希望今天經過美國股市震盪以及對外說明，這兩天能持續與產業界溝通，期待下週一能有所掌控。

他強調，政府準備是全面性，會積極根據這幾天變化情況，請示總統賴清德並與部會進一步研商，「會在下週一給國人安定感覺，但也要有心理準備面對一場震撼」。（編輯：林克倫）1140404