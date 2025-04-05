中國對美關稅反擊 全球股市續暴跌美股那指進入熊市

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（中央社華盛頓/北京4日綜合外電報導）全球股市今天進一步暴跌，中國稍早宣布對美國商品加徵34%關稅，反擊美國總統川普祭出的關稅措施，導致貿易戰升溫，引發投資人不安，助長經濟衰退將至的疑慮。

路透社報導，這波貿易戰引發自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最大市場損失。

以科技股為主的那斯達克指數較2024年12月16日收盤新高20173.89點下跌超過20%，確定進入熊市。與此同時，道瓊工業指數從2024年12月4日收盤新高45014.04點回檔，確認進入修正。

世界兩大經濟體美國和中國的僵局進一步加劇，北京當局也宣布管制部分稀土出口，川普加碼開砲，矢言不改路線。

中國還將11家美國企業列入「不可靠實體」清單，包括涉及對台軍售的美企。

川普將美國關稅壁壘調高至逾百年來之最，引發全球金融巿場哀鴻遍野後，加拿大等其他受影響的國家也準備在日益加劇的貿易戰中採取報復措施。

標準普爾500指數本週下跌9.08%；那斯達克指數下跌10.02%；道瓊指數下跌7.86%。

投資銀行摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）估計到了年底，全球經濟陷入衰退的機率為60%，高於先前的40%。

倫敦券商Tradition股市策略師艾可洛（Stephane Ekolo）說：「這是大事，而且不太可能結束，因此市場反應負面。投資人擔心出現『以牙還牙』的貿易戰局面。」

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美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）堅定支持川普，他今天警告，關稅措施可能對美國經濟和共和黨政治命運構成「巨大風險」。

克魯茲表示，他希望川普將利用關稅作為籌碼，說服其他國家降低貿易壁壘。不過他也提醒，貿易戰拖延對美國人來說將是「可怕的結果」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140405