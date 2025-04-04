對等關稅血洗全球巿場 川普：政策絕不改變

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（中央社佛羅里達州棕櫚灘4日綜合外電報導）儘管美國新一波對等關稅措施引發全球股巿暴跌，總統川普今天矢言會堅持推動相關政策，同時保證來美國的投資人將會因此受益。

法新社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「致眾多前來美國並投入大量資金的投資人，我的政策絕不會改變。現在是致富的好時機，比以往任何時候都富有。」

美國3月就業報告內容優於預期，川普不忘拿來吹噓，強調這證明他的施政理念發威。

他推文寫道：「美好的就業數據，遠優於預期。已經奏效了，堅持下去，我們不可以輸。」

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川普也轉貼一段網友的影片，可以看到影片開頭寫著「川普故意讓股市崩盤」。

美國勞工部（U.S. Department of Labor）最新數據顯示，3月非農就業新增人數為22萬8000人，遠高於2月的11萬7000人，出乎意料地高於分析師預期。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1140404