全球貿易戰加劇使股市崩跌 川普：致富大好機會

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國頭號經濟對手中國宣布對美國進口商品徵收34%的報復性關稅，美國總統川普今天進一步刺激中國；在股市因全球貿易戰加劇而暴跌之際，川普反而宣稱現在是「致富」的良機。

法新社報導，川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文以全大寫字母寫道：「中國出這招錯了，他們慌了，這是他們承受不起的事！」

美股連續第2天暴跌，投資與退休投資組合均大幅縮水。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）警告，這些關稅措施恐導致「通貨膨脹上升、經濟成長下滑」。

華爾街股市跟隨亞洲和歐洲市場直線暴跌，道瓊指數下跌5.5%，標普指數重挫5.97%。

自從川普公布他的「解放日」關稅措施以來，美國金融市場估計已損失超過6兆美元。

川普本月2日對數十個國家祭出進口關稅措施，至今態度依舊強硬，貼文寫道「我的政策絕對不會改變」。

他還寫說：「現在是致富的絕佳時機。」

川普賭的是世界最大經濟體美國的實力能迫使外國企業轉而在美國本土製造，而非持續進口商品。

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川普在貼文中寫道：「只有弱者才會失敗！」

他又在另一則貼文中堅稱企業並未受到影響。他寫道：「大企業根本不擔心關稅，因為他們知道他們會好好待在這裡。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140405