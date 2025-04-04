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川普祭關稅嚇趴全球股市 形容美國像病患須手術

2025/4/4 10:25
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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國總統川普祭出對等關稅後，全球股市血崩，美股今天創下多年來單日最大跌幅。川普被問到此事時將美國比作病患，需要動手術。

法新社報導，美元兌歐元一度重貶2.6%，創下10年來最大單日貶幅，美元兌日圓和英鎊也大幅走貶。

股市方面，華爾街以科技股為主的那斯達克指數暴跌約6%；標準普爾500指數創下2020年以來單日最大跌幅。

City Index和FOREX.com分析師拉札克札達（Fawad Razaqzada）表示：「股市和美元同步下跌充分反映投資人對川普貿易政策的信心程度。」

依賴海外工廠廉價勞動力的服裝公司股票大跌，耐吉（Nike）股價暴跌超過11%，蓋璞（Gap）股價則重挫超過20%。

旗下智慧型手機iPhone主要在中國製造的蘋果公司（Apple）股價下跌逾9%。

汽車、奢侈品和銀行類股等全球主要產業的股價也遭受嚴重打擊。

產品包括吉普車的斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）股價下跌7.5%。斯特蘭蒂斯集團稍早表示，由於25%汽車關稅生效，旗下在加拿大和墨西哥部分工廠將暫停生產。

東京日經指數一度大跌逾4%。在歐洲方面，法蘭克福、巴黎股市跌逾3%。

市場擔心經濟衰退將影響需求，油價下跌逾6%。金價觸及每盎司3167.84美元新高，隨後稍微回落。黃金傳統上是地緣政治和經濟不確定性時期的避險資產。

由於投資人紛紛拋售高風險資產，轉向避險的公債，政府債券殖利率下跌。

全球各國因川普的貿易戰遭受重創，白宮則堅稱美國經濟最終將獲得勝利。

川普對這波混亂不以為意，他動身前往自家位於佛羅里達州的高爾夫俱樂部度假時，向媒體堅稱股市將會「大漲」。

美聯社提到，川普今天在股市暴跌後做出樂觀的評估，稱「我認為一切會很順利」。

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他被問到股市情況時說：「市場將會興旺，股市將會大漲，國家將會繁榮。」

川普說：「我認為一切會很順利。我們在動手術，就像病人接受手術一樣，這是大事。我說過就是會出現這種狀況。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140404

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關稅引發漲價憂慮 美消費者恐須花7萬多買iPhone美國進口汽車25%關稅生效 福斯暫停新車輸美
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