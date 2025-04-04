關稅引發漲價憂慮 美消費者恐須花7萬多買iPhone

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（中央社華盛頓/渥太華3日綜合外電報導）美國總統川普推行全面關稅措施，引發物價高漲憂慮，全球各國今天也揚言升級與美國的貿易戰。專家估算，若將成本轉嫁給消費者，一支高端iPhone售價可能達近2300美元。

路透社報導，川普昨天宣布的關稅措施重創全球金融市場，並引來多國領袖譴責，他們認為此舉可能使得數十年來的貿易自由化時代告終。

川普則說，這些關稅「讓我們握有很大的談判力量」。

這些美國關稅將相當於一個多世紀以來最高的貿易壁壘，美國對所有進口商品課徵10%的基本關稅，對部分最大貿易夥伴還課徵更高的針對性關稅。

這可能導致美國消費者購買大麻、跑鞋、蘋果（Apple）手機iPhone等各種商品的價格上漲；根據羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities）預估，如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高端iPhone的售價可能達到近2300美元（約新台幣7萬6000元）。

企業紛紛採取因應行動。汽車製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）表示，將暫時解聘美國勞工、關閉在加拿大和墨西哥的工廠；通用汽車（General Motors）則將提高在美國的產量。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和高階貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）今天都在電視新聞節目中說，川普不會收手，提高關稅不是一種談判。

但川普的說法似乎和他們不同，他告訴記者：「關稅讓我們握有很大的談判力量，一向如此。正如各位所見，我第一次執政時很能善用關稅，但現在我們把這一措施拉到全新層次。」

研究公司Capital Alpha創辦合夥人魯西爾（James Lucier）說：「這項關稅計畫似乎未經深思熟慮。貿易談判是具高度技術性的專業，在我們看來，這些提案沒有為與任何國家談判提供嚴肅的基礎。」

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經濟學者說，這些關稅可能促使通貨膨脹再度升高、提高美國經濟衰退的風險，並導致美國一般家庭支出增加數以千計美元。

分析師也認為，這些關稅可能會疏遠亞洲盟國，破壞遏止中國的戰略行動。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140404