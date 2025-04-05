加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「戴維森窗口」成關鍵年分 漢光軍演想定2027共軍犯台
首頁 / 產經
蘋果iPhone
新聞專題
蘋果iPhone1/300
首頁 / 產經

關稅衝高iPhone售價可能飆漲 專家：蘋果左右為難

2025/4/5 11:59（4/5 12:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖左起為iPhone 16 Pro max、iPhone16 Pro、iPhone 16 Plus及iPhone 16。（中央社檔案照片）
圖左起為iPhone 16 Pro max、iPhone16 Pro、iPhone 16 Plus及iPhone 16。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北5日電）美國宣布對等關稅措施，可能讓美國iPhone價格飆升。專家分析，由於手機市場趨於飽和、競爭加劇，iPhone漲價空間有限，且供應商陸續淡出iPhone訂單轉攻獲利更好的產品，不像以往積極配合蘋果要求分擔成本，恐讓蘋果面臨左右為難的困境。

美國總統川普（Donald Trump）3日宣布對所有國家課徵10%關稅，將於5日凌晨生效。川普也針對其他對美貿易逆差最大的國家，分別課徵17%至49%「對等關稅」，其中台灣稅率為32%；蘋果（Apple）供應鏈設廠主要國家中國，稅率為34%，加上川普日前已先加徵20%，累計達54%。

根據羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities）預估，如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的售價可能達到近2300美元（約新台幣7萬6000元）。

台灣經濟研究院資深分析師邱昰芳對中央社記者表示，這幾年iPhone新機規格雖然有提升，但價格並未持續往上調，反映出iPhone價格已面臨「天花板」。

她說，在中國手機廠商競爭、市場需求趨於飽和的情況下，蘋果創新能力也遭質疑，導致iPhone漲價空間有限，「我覺得壓力是非常非常大，蠻麻煩的。」

邱昰芳說，早期蘋果為了應對成本上漲，會要求供應商分擔一定比例的成本。然而近幾年不少台灣組裝廠或零組件廠陸續淡出蘋果供應鏈，把工廠賣給中國或印度公司，「因為大家都覺得不好做」，蘋果產品獲利率相對較低，紛紛尋求其他更高毛利的產品，蘋果對供應商的議價能力已不像以往那樣強勢。

她認為，蘋果需要分散供應鏈來應對關稅成本，短期可能增加印度產能比重，從目前約15%提高到2025年至2026年約30%。但長期來看，挑戰依然存在，因為大部分國家都籠罩在關稅風暴下，即使轉移生產基地也難收到成效。

天風國際證券分析師郭明錤在社群平台X發文說，蘋果硬體組裝主要在中國、印度與越南，在川普政府頒布新關稅政策後，自中國、印度與越南出口到美國的硬體產品成本將顯著提高，若蘋果不漲價，整體毛利率估計顯著減少約8.5%至9%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

郭明錤指出，關稅政策對蘋果無疑是負面影響，但蘋果並非無計可施。在美國市場，新款高階iPhone占比65%至70%，高階用戶相對能接受蘋果漲價。蘋果也有許多方式可轉嫁關稅成本，以降低消費者對漲價的負面觀感，例如與電信運營商合作提高補貼金額、降低Trade In換購方案折扣等，也可能加大對供應鏈的砍價力道。

郭明錤進一步表示，中長期需注意川普政府的新關稅政策，對宏觀經濟的潛在負面影響，因爲更弱的消費者信心與購買能力會延長蘋果換機週期。（編輯：翟思嘉）1140405

#iPhone
#川普
#印度
#越南
#郭明錤
#蘋果
#關稅
#邱昰芳
延伸閱讀
關稅引發漲價憂慮 美消費者恐須花7萬多買iPhone對等關稅衝擊蘋果供應鏈 分析：台廠應加快分散產地對等關稅衝擊蘋果 印媒看好「印度製造」優勢川普執著製造業與美國夢 全球市場焦慮緊張美國超預期對等關稅震撼全球 電子代工大廠影響一次看
川普
柬埔寨為19類美國產品降稅 盼爭取與美繼續談判對等關稅關鍵談判期 專家：說教無用川普要的是承諾
郭明錤
台積電加碼美國 童子賢：不能活在一個人的武林iPhone 16e將預購 台積電有望受惠蘋果採用自研晶片
蘋果iPhone
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
對等關稅衝擊蘋果 印媒看好「印度製造」優勢
66
更多編輯台推薦新聞：