美國超預期對等關稅震撼全球 電子代工大廠影響一次看

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（中央社記者江明晏台北3日電）美國總統川普宣布對台灣課徵32%對等關稅，衝擊台灣供應鏈，專家與業者分析，電子代工大廠將被迫加速美國製造，以AI伺服器後段組裝廠腳步最快，iPhone和筆電因供應鏈龐雜，毛利不高，終端組裝赴美可能性低，可能要由供應鏈、品牌及消費者共同承擔關稅成本。

川普對台課徵32% 台商生產重鎮越南、泰國也難倖免

美國總統川普今天宣布，將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%；與台廠主要生產基地有關的越南、泰國也被分別實施46%與36%的高關稅。

台經院產經資料庫分析師邱昰芳對中央社表示，對等關稅的衝擊超乎市場預期，這項政策的核心目的是為了促進「美國製造」，迫使企業將產能轉回美國，更認真思考美國製造的選項。

整體而言，邱昰芳表示，短期內產能轉移並不容易，可能要由供應鏈、品牌商及消費者3方，一起來承擔關稅成本。

電子代工大廠加速美國製造 AI伺服器組裝腳步最快

邱昰芳指出，台灣電子代工大廠，包括鴻海、廣達、仁寶、緯創、和碩、英業達，勢必要針對AI伺服器組裝啟動美國製造策略，而這也是不少廠商的現在進行式；由於美系CSP大廠（如亞馬遜AWS、微軟Azure、Google Cloud）需求高，AI伺服器後段組裝將最先遷往美國。

「沒在美國設廠的代工業者壓力會較大，會比較緊張」，代工廠業者私下表示，因應地緣政治，分散產能的策略已經執行至少6年，現在是全球性關稅，必須看客戶安排，搬遷到美國產業會先以伺服器後段組裝廠為主，但主板到L6這一段，是不是要遷到美國，「就要看客戶算盤怎麼撥」。

台新投顧表示，代工大廠主要在台灣、越南等地生產L6主板，出口至墨西哥組裝L10，再將伺服器整機出貨至美國，由於墨西哥出口伺服器至美國符合USMCA條件免課徵關稅，有利於伺服器供應鏈，預期ODM仍將持續在美國和墨西哥布建伺服器產能，雖然關稅將由客戶負擔，不過擴廠折舊費用將稀釋獲利表現。

手機、筆電零組件體系複雜 赴美投資誘因小

以筆電產業而言，代工業者指出，目前生產重心仍在中國，毛利較低的特性使搬遷誘因不大，但美中貿易戰後，PC產業已將部分產能轉往墨西哥與越南。

HP先前表示，預計至2025年10月，北美銷售商品中，只有不到10%來自中國，而Dell組裝多集中在東南亞；廣達少部分商用Mac仍在美國組裝，部分產能已轉往越南。

邱昰芳表示，由於手機與筆電的零組件體系較為複雜，生產重心仍在亞洲，即便終端組裝能搬遷美國，零組件成本仍因關稅上升而受衝擊，因此赴美誘因較小，但業者還是會從成本和客戶結構觀察與評估，晶片占整機成本比例最高，暫時未在課稅範圍內。

「美國全方面課徵對等關稅，電腦相關產品製造的台商，難以避免受到傷害」，綜合投顧分析指出，PC供應鏈產能主要位於中國，板卡產能幾乎位於台灣，川普分別針對中國、台灣課徵34%、32%對等關稅，將使北美終端PC及板卡價格大幅提升，壓抑市場需求。

品牌廠而言，台新投顧分析，華碩、宏碁等台灣PC品牌業者約2成營收來自美國，宏碁已宣布自2025年3月起，輸入美國的PC售價調漲10%；業界預期，華碩將跟進調漲北美市場PC價格。

整體來說，台新投顧預測，PC售價上升將壓抑北美市場需求，全球PC出貨量預計下降至2.51億台，年減3%，北美市場則預計下調10%。

至於手機組裝的部分，邱昰芳指出，iPhone主要由中國與印度生產出口，美國對中國製造累計會課徵高關稅，這將促使鴻海擴大印度廠產能，從過去僅生產低價機，轉型為全系列機型製造基地，否則勢必大幅漲價，這是鴻海必須積極調整的課題；鴻海智慧手機等消費產品占營收比重約46%。

台新投顧表示，鴻海與和碩負責多數蘋果手機組裝，且因其多數產能，大約70至80%位於中國大陸，而蘋果手機出貨於美國約25%至30%的比例，會被課徵對等關稅，加上美國對中國課徵關稅，對於蘋果手機已經有一定影響，從2月底iPhone16e售價比預期增加20%即可見蘋果已提前先加入關稅影響因素。

台灣去年對美國出口產品以自動數據處理設備及其零件等產品居於首位，出口額為514.94億美元，占整體對美出口46.24%；積體電路出口額約74億美元居次，整體占比6.65%。（中央社製圖）

電子代工大廠忙布局 廣達過去2年擴產都在美國

廣達早在2018年因應美中貿易戰開始分散產能，伺服器產能遍及台灣、泰國、美國與德國；美國工廠位於加州及田納西，已開始負責組裝與測試；筆電除了在中國，也陸續在泰國和越南擴產。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令受訪時曾指出，過去2年廣達海外擴產幾乎都在美國，布局相對較早，可因應客戶需求擴產，「我想我們的壓力比較小」。

鴻海在美國德州設有據點，去年公告購買新廠房和設備，已展開布局。鴻海子公司投資3303.3萬美元（約新台幣10.7億元），取得美國德州哈立斯郡（Harris County）土地及廠房。產業人士分析，鴻海主要為擴充AI伺服器產線，服務北美客戶。

緯創去年12月20日公告多項海外投資議案，其中，為因應AI伺服器售後服務，擬於2500萬美元，約新台幣8.17億元之內，對美國德州廠房進行建築物改良；近期緯創又宣布加碼美國擴廠投資。

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英業達考慮在美國設立後段組裝產線，目前在墨西哥已有工廠生產伺服器、筆電及車用電子產品，德州是可能評估設廠地點之一，原因是距離墨西哥近，電力供應也相對充足。

仁寶先前透露，已與美國幾個州進行討論，尤其是南部地區，德州是領先的候選地點之一。和碩目前海外據點包括印尼、越南及墨西哥，墨西哥新廠預計今年4月投產，美國廠還在評估階段。（編輯：林淑媛）1140403