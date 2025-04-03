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川普對台課32%對等關稅依據為何 中經院長：算法簡單又粗暴

2025/4/3 14:04（4/3 14:24 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北3日電）美國總統川普今天宣布對等關稅，引起各國譁然。中經院院長連賢明表示，原本預期美國會用單一關稅，但結果顯示台灣對等關稅障礙計算方式為，「2024年台灣對美逆差」 除以2024年美國自台灣進口金額 ，最後美對台課徵約一半的關稅， 算法「簡單又粗暴」。

川普今天宣布對個別國家徵收17%至49%對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免，並宣布對台灣課徵32%關稅，中國、歐盟、日本、韓國等進口商品則分別課徵34%、20%、24%及25%對等關稅。

川普對等關稅如何計算引起外界高度關注與質疑，連賢明今天在臉書發文表示，中經院原來按照財政部長說的幾個因素去評估，發現對等關稅計算很複雜，應該不是件小工程，所以假設要趕4月2日，應該是會用單一關稅而不是各國特定關稅。

但連賢明坦言，「結果我們錯，他們（美國）有獨到的對等稅率計算方式」。

連賢明說明，台灣對等關稅障礙計算方式為，2024年台灣對美逆差除以2024年美國自台灣進口金額，也就是739/1162 = 64%。

連賢明表示，「川大爺說我很仁慈，所以台灣的對等關稅就收32%，簡單又粗暴。」

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連賢明指出，2024年台灣對美逆差從478億美元增加到739億美元，假設是用2023的數據來計算的話，台灣對等關稅障礙為2023年台灣對美逆差除以2023年美國自台灣進口金額，即478/877 = 58%，稅率就會掉到29%。

經濟部國際貿易署統計指出，2024年台灣對外貿易總額8693.9億美元，其中台美雙邊貿易額1578.1億美元，年增34.8%，台美雙邊貿易占比約18%。美國對台貨品貿易逆差為739.2億美元，年增54.6%，台灣是美國第6大逆差來源。（編輯：林淑媛）1140403

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