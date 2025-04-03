對等關稅衝擊蘋果供應鏈 分析：台廠應加快分散產地

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國總統川普今天宣布對等關稅，蘋果（Apple）供應鏈聚集的中國、越南、印度和東南亞多國遭受衝擊，法人和分析師指出，川普關稅對iPhone及蘋果供應鏈台廠不利影響難免，廠商須加快分散產地，或將中國產能轉移到其他海外基地。

美國總統川普今天宣布對所有國家課徵10%關稅，將於5日凌晨生效。另外，川普也針對其他對美貿易逆差最大的國家，分別課徵17%至49%「對等關稅」，其中台灣稅率為32%。

路透社今天報導，川普關稅課徵商品名單，包括汽車與進口汽車零件，涵蓋範圍甚至擴大到所有美國進口的電腦，包括筆記型電腦。

觀察蘋果（Apple）供應鏈設廠主要國家中國稅率為34%，加上川普日前已先加徵20%，累計達54%，越南也是蘋果供應鏈主要所在地，稅率46%，泰國36%，印度也有26%，蘋果規劃在印尼投資10億美元，但印尼此次稅率也高達32%，韓國25%、日本24%、馬來西亞24%，至於巴西稅率僅10%。

台新投顧副總經理黃文清中午接受中央社記者電訪指出，美國對中國課徵關稅，對蘋果手機有一定影響，美國關稅對在中國生產、出口到美國為主的台廠衝擊較大，廠商必須加快分散產地。

亞太商工總會執行長邱達生分析，川普關稅儘管暫時豁免半導體項目，但是並未排除資通訊（ICT）產品，加上東南亞主要國家關稅稅率也提高，蘋果供應鏈很難不受影響，不過美國也釋出關稅稅率可動態調整的訊息，對蘋果產品影響程度可持續觀察。

DIGITIMES分析師周延不諱言指出，川普對等關稅政策，對蘋果供應鏈相當不利，例如蘋果供應鏈匯聚的越南，製造成本相對中國並不會特別便宜，越南若要改善對美貿易順差以降低關稅稅率，越南政府預算有限，手中籌碼並不多。

周延分析，原先蘋果規劃在印尼另設海外生產基地，但印尼此次關稅稅率高達32%，預期未來蘋果印尼廠區若設立，也只能鎖定印尼當地市場銷售。在印度，周延分析，蘋果當地擴廠的隱性成本高。

至於在中國，蘋果主要合作夥伴為鴻海集團旗下富士康，在河南鄭州和廣東深圳布局大型iPhone組裝製造廠區。周延預期，在川普關稅衝擊下，鴻海集團中國廠區不排除擴大與中國當地品牌手機廠商的合作關係，也會延續目前作法，逐步將中國產能轉移到海外基地。

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根據蘋果先前公布的供應鏈名單，台廠供應鏈包括台積電、鴻海、日月光投控、可成、正崴、仁寶、華通、台達電子、大立光、光寶科、和碩、新日興、台灣晶技、欣興、燿華、緯創、國巨、南電等。

法人指出，2月底iPhone 16e售價比預期增加超過20%，顯示蘋果已提前加入關稅影響因素。蘋果主要合作夥伴鴻海集團在中國產能比重約7成多、海外產能占比約2成多，預期到2026年，鴻海集團在中國以外產能比重將提升至30%。（編輯：林家嫻）1140403