傳蘋果下半年推輕薄款iPhone 曾考慮無接孔版本

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（中央社記者吳家豪台北17日電）蘋果公司（Apple）今年下半年有望推出採用更輕薄設計的智慧手機iPhone 17 Air，外媒最新消息指出，蘋果曾考慮打造無接孔版本的iPhone 17 Air，但因為擔心移除USB-C接孔可能不符歐盟規範而作罷。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在最新一期Power On電子報中表示，蘋果預計今年下半年發表的輕薄手機，不只是嘗試與其他產品線做出區隔，更代表iPhone的全新開始。

自從2020年以來，蘋果每年發表4款新手機，包括2款入門機和2款高階機，今年將推翻這項做法。葛曼說，蘋果今年將發表1款入門手機、2款高階機，以及定位介於入門和高階之間的iPhone 17 Air。

他指出，iPhone 17 Air將比現有機型薄2毫米，相當於減少1/5厚度，而且電池續航力不變。

葛曼進一步表示，蘋果原本計畫將iPhone 17 Air打造成首款完全無接孔的iPhone，意味著移除USB-C接孔、完全依靠無線充電，並透過雲端服務同步手機上的資料。

葛曼認為，一般消費者可能早已準備好迎接無接孔趨勢，目前iPhone用戶無論充電、與汽車連動或下載資料，都不需透過有線連接的方式，智慧手錶Apple Watch更是從一開始就採用無線充電。

然而蘋果最後卻決定，不在今年推出無接孔版本的iPhone 17 Air。葛曼解釋，其中一個重要原因，是擔心移除USB-C接孔會引起歐盟監管機構的反對。

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歐盟已要求從2024年底開始，所有在歐盟境內銷售的手機、平板等行動裝置須具備USB-C接孔。蘋果過去數年來逐漸汰換旗下產品線的Lightning接孔，改為USB-C規格。

葛曼預測，iPhone 17 Air定價將與iPhone 16 Plus相同，為899美元（約新台幣2.96萬元）起，配備6.6吋螢幕、4800萬像素單鏡頭主相機、蘋果自研C1數據機晶片。他說，如果iPhone 17 Air取得成功，將推動無接孔、更輕薄iPhone的誕生，也有望催生最快2026年亮相的摺疊iPhone。（編輯：林家嫻）1140317