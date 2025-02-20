iPhone 16e發表 蘋果最平價AI手機規格亮點一次看

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（中央社記者吳家豪台北20日電）蘋果公司（Apple）試圖讓旗下人工智慧（AI）功能更加普及，最直接方法是降低入手門檻。今天蘋果發表旗下最平價AI手機iPhone 16e，不再沿用SE系列名稱，搭載A18處理器和自研C1數據機晶片，電池續航力超過一天，台灣售價新台幣2萬1900元起。

相較於iPhone 16系列售價2萬9900元起、iPhone 16 Pro系列售價3萬6900元起，iPhone 16e殺進2萬元左右的價格帶相對親民。iPhone 16e將於21日晚上9時開始預購，28日正式開賣，儲存容量選項包括128GB、256GB、512GB。

內建iPhone 16家族同級A18晶片 電池撐更久

身為iPhone 16家族最新成員，iPhone 16e配備同等級的A18晶片，採用第2代3奈米製程打造，電晶體體積更小、效能更強，處理速度比前一代iPhone SE 3快40%，比iPhone SE 2快90%，且支援蘋果個人智慧系統Apple Intelligence。

A18晶片內建6核心中央處理器（CPU）和4核心繪圖處理器（GPU），在iOS 18的遊戲模式下，可以提供媲美3A遊戲大作的體驗。

新機也首度換上蘋果自研C1數據機晶片，提供高速且穩定的5G行動網路連線，是iPhone歷來最節能的數據機晶片。

受惠於A18晶片和C1晶片的節能效果，iPhone 16e電池續航力獲得驚人提升，播放影片時間可長達26小時，比iPhone 11多出6小時，與所有世代iPhone SE相比可多12小時，不必每天充電，對於有「電力焦慮症」的用戶是一大福音。

影片來源：Apple

向Home鍵說掰掰 iPhone 16e升級全螢幕加入Face ID與動作按鈕

以往iPhone SE系列都採用較過時的外觀設計，配備Touch ID指紋辨識Home鍵及厚邊框，使用者為了平價做出取捨。這次iPhone 16e外觀大幅改版，升級為全螢幕，改採Face ID臉部辨識系統，與其他機型接軌，可用於購物或授權應用程式，乍看就像有「瀏海」的iPhone 14，不再因為Home鍵而犧牲顯示面積。

iPhone 16e採用新一代6.1吋超瓷晶盾面板，比其他智慧型手機的玻璃更堅固。機身採用鋁金屬材質，具備IP68等級防水防塵能力，顏色有黑、白2色可選。

新機也加入iPhone 16家族標配的動作按鈕，只要按住即可啟動並操作想要的功能，例如手電筒、語音備忘錄、靜音模式、翻譯等，也能設定捷徑打開App。

單鏡頭給不給力？4800萬像素主相機提供2倍光學變焦

iPhone 16e主相機是4800萬像素二合一融合相機，與iPhone 16主相機相同，遠高於iPhone SE 3的1200萬像素，可拍攝4800萬像素超高解析度照片，適合拍風景照捕捉更多細節。拍照介面提供1200萬像素的長焦鏡頭，可進行2倍光學變焦望遠，並具備夜間模式。

錄影方面，支援最高每秒60幀的4K杜比視界錄影，也能以「空間音訊」錄製影片，享受更身歷其境的聆聽體驗。「混音」功能可以在拍攝後調整聲音，例如降低鏡頭外的噪音，聚焦鏡頭內說話者的聲音，就像在專業工作室錄製一樣。

iPhone 16e前置鏡頭為1200萬像素TrueDepth原深感測相機，較前一代iPhone SE 3的700萬像素大幅提升，支援自動對焦，能輕鬆拍出好看的自拍照。

想用蘋果AI不必高階機 Apple Intelligence秀出個人化風格

Apple Intelligence是蘋果推出的個人智慧系統，可以根據照片生成個人化影像、根據文字敘述生成表情符號、強化文字書寫，原本以英文推出，預計今年4月將支援中文等更多語言。

Apple Intelligence驅動的「影像樂園」可以快速製作有趣的原創影像，會根據描述、建議概念甚至「照片」圖庫中的人物來製作，若要調整風格、修改更動也很簡單。

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「影像魔杖」功能可以把「備忘錄」App中的草圖轉為相關圖像。使用手指或Apple Pencil圈起草圖，「影像魔杖」功能會分析周圍內容，生成相襯的視覺圖像；或者也能在空白處畫圈，讓「影像魔杖」根據旁邊的上下文製作圖片。

全新的「書寫工具」能幫忙找到合適的用字遣詞，透過增強的語言功能，只要幾秒就能為整場演講做摘要，或從冗長的群組討論串擷取簡短版本，各種通知也能排定優先順序，把不必要的干擾降到最低。（編輯：林淑媛）1140221