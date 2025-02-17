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北捷儲值卡回饋金3月起縮水 最低7折調整為85折

2025/2/17 12:23（2/17 12:39 更新）
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圖為台北捷運台北車站驗票閘門。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北捷運宣布，3月1日起將調整常客優惠，由原本7至9折優惠，調整為85至95折，通勤族可能每趟回饋略減新台幣2元；敬老卡等優惠票種及TPASS 1200定期票不受影響。

台北捷運今以新聞稿宣布，在電費、薪資及基本工資等調漲各方沉重壓力之下，114年恐首度出現虧損，考量苦民所苦，未調整捷運票價；去年董事會通過調整常客優惠行銷方案，經市府核准後，捷運常客優惠自3月1日起，由原本7至9折優惠，調整為85至95折。

而敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種，優惠方式及優惠金額維持現行方案。

北捷表示，調整後的北捷常客優惠，每月搭乘捷運11至20次，現金回饋5%，相當於全票票價95折；每月搭乘捷運21至40次，現金回饋10%，相當於全票票價9折；每月搭乘捷運41次以上，現金回饋15%，相當於全票票價85折。

至於每月票價支出超過1200元者，北捷表示可購買使用TPASS 1200定期票，在30天內不限搭乘基北北桃轄內公共運輸工具，包含台鐵、國道客運、市區公車、捷運、輕軌以及YouBike。

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北捷指出，交通部實施的TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋方案，旅客持電子票證至交通部公路局常客優惠回饋網頁完成登錄，每月搭乘台北捷運達11次以上，可額外再享北捷搭乘金額2%回饋。

北捷去年11月預告常客優惠縮水，預估將有30萬名旅客受到程度不同的影響。以通勤族每趟車資新台幣20元，每月搭乘50次計算，原本每月回饋金250元，調整後150元，相當於每趟回饋金略減2元。（編輯：張銘坤）1140217

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