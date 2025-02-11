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川普對鋼鋁徵25%關稅且無豁免 恐加劇多方貿易戰

2025/2/11 09:32（2/11 10:18 更新）
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美國總統川普對進口鋼鋁課徵25%關稅，進一步升級貿易戰。（中央社製圖）
美國總統川普對進口鋼鋁課徵25%關稅，進一步升級貿易戰。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普今天兌現承諾，對進口鋼鋁課徵25%關稅，進一步升級貿易戰，並取消加拿大、墨西哥、巴西等主要供應國的豁免及免稅配額，恐加劇多方貿易戰的風險。

法新社報導，川普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時表示：「今天，我將簡化鋼和鋁的關稅。就25%，沒有例外或豁免。」

他還暗示會考慮對汽車、藥品及電腦晶片加徵關稅。

「雅虎財經」（Yahoo Finance）引述白宮官員說法報導，新的關稅措施預計將於3月4日開始實施。

川普說，他在考慮免除澳洲鋼產品的關稅，證實澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）先前所言。

川普說：「我們對澳洲有（貿易）順差，這是少數幾個（順差國）之一。原因是他們購買了大量飛機，他們距離遙遠，需要大量飛機。」

川普也承諾將於明天或12日宣布更廣泛的「對等關稅」，以反制其他國家對美國產品課徵的關稅。

川普曾於2017年到2021年第一個總統任期期間實施全面課徵關稅，以保護美國產業，他認為這些產業面臨來自亞洲及歐洲國家的不公平競爭。

路透社報導，川普簽署公告，將鋁進口關稅稅率從2018年施行的10%提高至25%，以扶持美國陷入困境的鋁業。他恢復對數百萬噸進口鋼鋁課徵25%關稅，這些產品先前是依據配額協議、豁免和數以千計產品排除措施免稅進入美國。

川普還將實施北美地區新標準，要求進口鋼產品必須在當地「熔化及鑄造」，鋁則須「冶煉及鑄型」，以遏制中國低度加工鋼產品進入美國市場。

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川普的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）告訴媒體：「鋼鋁關稅2.0將終結外國傾銷，提升國內產量，並確保我們的鋼鋁業作為美國經濟與國家安全的骨幹與支柱產業。」

他說：「這不只是貿易問題，更關乎確保美國在鋼鋁等關鍵產業上永遠不必依賴外國。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140211

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