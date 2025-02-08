川普擬祭對等關稅 美媒：中國、印度、台灣恐淪目標

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天與日本首相石破茂舉行聯合記者會時表示，他的團隊將宣布對等關稅措施，下週稍早就會採取行動。美媒報導，可能目標包括中國、台灣、印度等美國貿易夥伴。

美國「市場觀察」網站（MarketWatch）報導，川普（Donald Trump）說道：「我可能在週一或週二召開會議或宣布相關消息，也可能舉行記者會。他們對我們徵收關稅，我們也向他們徵收關稅。」

對等關稅是川普第一任期和2024總統競選的關鍵議題，也是美國「傳統基金會」（Heritage Foundation）「2025年計畫」（Project 2025）其中一個章節的內容。這個章節由納瓦洛（Peter Navarro）撰寫，他目前擔任白宮高級貿易暨製造顧問，也曾在川普第一任政府任職。

納瓦洛寫道，若川普在2019年呼籲國會通過的「互惠貿易法」（Reciprocal Trade Act）得以實施，他可能須優先考慮與哪些國家進行談判，可能的目標將是美國存在較大貿易逆差的國家，而且這些國家徵收較高的關稅。

根據納瓦洛在2025年計畫中的分析，最優先考慮的國家應鎖定首輪目標紅區的中國和印度，接著是次輪目標黃區的歐洲聯盟（EU）、泰國、台灣及越南，第3輪目標則是日本和馬來西亞。

川普於2023年6月的競選影片中重申他支持互惠貿易措施：「如果印度、中國或任何國家對美製商品課徵100%、甚至200%關稅，我們將會對他們徵收對等關稅。以牙還牙，以眼還眼，稅率完全相同」。

這項競選公告也指出，哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查（Harvard CAPS-Harris Poll）於2019年做的民調顯示，對等關稅獲得91%保守派和75%民主黨人支持。

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經濟學家警告，美國民眾已對物價上漲感到無力，此時川普若對多國祭出新的關稅措施，將推升美國通膨進一步上揚。

不過，貿易遊說團體「繁榮美國聯盟」（Coalition for a Prosperous America）在內的關稅支持者則認為，關稅「是重建美國工業基礎、促進長期經濟成長以及降低依賴外國進口的重要工具」（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140208