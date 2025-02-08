川普與石破茂相見歡 促日本縮小對美貿易順差

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）日本首相石破茂今天首度訪問白宮，美國總統川普敦促日本投資美國能源和技術，並不斷盛讚他最親密的亞洲盟友，同時試圖為日本製鐵公司併購美國鋼鐵公司的糾紛找到解方。

路透社報導，川普宣布，日本製鐵公司（Nippon Steel）企圖以149億美元併購美國鋼鐵公司（US Steel）的案子已有進展。美國前總統拜登今年1月初以國家安全風險為由，阻止日鐵收購美鋼；川普也長期反對這樁併購案。

川普說，日鐵現在在研議「投資而非併購」，還說「我當然覺得可以」。美鋼股價則下跌約6%。兩家企業均未置評，但兩名知悉交易的消息人士告訴路透社，日鐵沒有撤回收購美鋼的提案。

川普今年1月就職後，貿易緊張關係不斷升級，波及全球經濟。川普今天還說，下週將宣布對許多國家課徵對等關稅的計畫。目前不清楚這些國家是否包括日本。

川普敦促日方縮小對美國的685億美元貿易順差，但也樂觀認為這一點很快就能實現，因為石破茂承諾將日本對美投資增加到1兆美元，並追加採購美國液化天然氣、乙醇和氨。

根據美國商務部數據，日本2023年以7833億美元成為美國的第一大外來直接投資國家，其次是加拿大和德國。

川普在記者會上也提到，日本對阿拉斯加州一條價值440億美元的天然氣管線表達了興趣；但一名日本官員私下告訴路透社，他們仍懷疑這項計畫的可行性。

兩國領袖在聯合聲明中提及反對中國在南海、東海和台灣海峽的軍事行動，以及支持日本安全、對北韓和俄羅斯的擔憂等。

川普與石破茂在聯合記者會上互相褒揚，川普也同意在不久的未來訪問日本。

石破茂在記者會上說：「他（川普）在電視上看起來很嚇人，個性很強勢…但我和他會面時，他其實很誠懇，很有力量。」川普聞言即笑。

兩人在橢圓形辦公室會面時，川普告訴記者，兩國將致力讓美國對日本的貿易赤字縮小到「同等」的程度。

川普說：「這應該很簡單就能做到。我想不會有什麼問題。他們也想要公平。」

石破茂強調日本豐田汽車（Toyota）和五十鈴汽車（Isuzu）的投資計畫。被問到課徵關稅的可能性時，他說，他「無法回答假設性問題」。

川普與已故日本前首相安倍晉三關係密切，但與去年10月上任的石破茂不熟。分析師認為，石破茂早早訪問白宮，或許是個良好訊號。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副總裁羅素（Danny Russel）說：「日本首相石破的任務是博得川普的好感，看樣子他很成功。」

透過 Google News 追蹤中央社

羅素說：「石破很巧妙地應對以衝動出名的川普，這麼做可能為日本爭取到一些時間和善意。」

不過他也提到，日本增加採購美國產品，不太可能抹除兩國之間的貿易失衡。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140208