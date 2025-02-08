石破茂與川普會談 罕見對媒體公開逾20分鐘

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（中央社東京8日綜合外電報導）日媒觀察，美東時間2月7日舉行的日本首相石破茂與美國總統川普的領袖會談，「罕見」對媒體公開逾20分鐘，等於說這場約30分鐘的會談，絕大多數時間都開放媒體採訪。

日本電視台（Nippon TV）報導，石破這次訪美3天1夜，相對於落地停留時間約24小時，飛行時間長達約25小時，可以說是一趟短時間的「鐵人出訪」行程。

美東時間2月7日上午11時54分，石破與川普的領袖會談在美國白宮登場。

川普寒暄時說「我從安倍昭惠夫人（日本已故前首相安倍晉三妻子）那聽說您是位了不起的人」；石破也回覆說「您在總統大選時遭槍擊的照片，將成為歷史性的照片」。

兩人首度舉行的會談就在相互誇讚的寒暄中展開，預定舉行30分鐘。

日本電視台記者觀察，一般來說，在日本舉行這種約30分鐘會談時，大多只開放媒體採訪前面2到3分鐘的雙方致詞部分。不過，這一天，川普與石破持續在攝影機面前會談。

石破說，「日本對美投資金額居全球各國之冠」；川普接著說，「投資雖然很棒，但必須解決貿易逆差」。

石破接著說，「（日本汽車製造商）五十鈴汽車將在美國設新廠」，就在這個時候，日方與會人士示意一旁工作人員「可以請媒體離開」，但川普卻不介意，就在回答媒體提問的情況下，談到對日本課徵關稅「是選項之一」。

站在川普旁邊採訪的日本電視台記者不禁思忖「會在攝影機前面講到什麼時候」，結果等結束後一看，對媒體開放的部分已經超過20分鐘，成了絕大多數時間都對媒體公開的「罕見中罕見」的一場領袖會談。

一名日本外務省官員表示，「因為開放媒體採訪的時間過長，本來要等媒體離開後說明的五十鈴部分等議題，首相也不得不在攝影機前說明」。

另一名日本外務省相關人士說，「因為攝影機一直沒離開，石破首相原本預定要在閉門時提出的話題，也不得不在媒體面前談論」，可以看出這次領袖會談的「罕見」。

除了領袖會談過程的「罕見」，連會談後的聯合記者會也可以觀察到罕見之處。

大多情況下，聯合記者會開頭部分，兩位領袖都會各自點名該國記者提問，但這一天，點名記者提問的工作全部交給了現場「主持人」川普。

等到記者會結束後，可以發現川普點名提問的幾乎都是美國媒體，日本媒體只有兩家被點名。

在記者會上還可以感受到川普對石破的「關懷」，相較於川普就任後第一個見的外國領袖、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），川普在記者會開頭先送給石破一張紀念照作為禮物，這是前所未有的安排。

另外，石破面對美國媒體記者提問時說「無法回答假設性問題，這是日本國會的答詢方式」，川普隨即回應「這是很聰明的回答」，引發現場一陣笑聲。

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川普也在記者會上反覆詢問「有沒有問題要問石破首相的」，凡此種種都可以看出川普對石破的「關懷」。

石破在結束這次領袖會談與聯合記者會後，搭乘日本政府專機踏上歸途。石破身旁人士說，鬆了一口氣的石破表示「終於跨過一道難關」。接下來在經過15個小時飛行後，石破將面對少數執政在國會的預算審查，而這又是「另外一道難關」。（譯者：黃名璽）1140208